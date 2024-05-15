Войска рф обстреляли Александровку на Харьковщине: повреждены два многоквартирных дома

Днем, 15 мая, российские войска нанесли удар из артиллерии по селу Александровка, что на Харьковщине. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Харьковской областной прокуратуры.

Детали

По данным следствия, 15 мая ориентировочно в 14:20 российские военнослужащие обстреляли с. Александровка Богодуховского района. По предварительным данным, войска рф били по селу из артиллерии.

Повреждены два многоквартирных дома, хозяйственные постройки, автомобили. Прямым попаданием вражеского боеприпаса уничтожен магазин. Предварительно, информации о пострадавших нет.

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Под процессуальным руководством Богодуховской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) - заявили в прокуратуре.

Напомним

По данным полиции,15 мая около 10:00 оккупанты сбросили КАБы на поселок Малая Даниловка. В результате вражеского обстрела получили ранения три гражданские женщины и мужчина .