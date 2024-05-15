Війська рф обстріляли Олександрівку на Харківщині: пошкоджено два багатоквартирні будинки
Київ • УНН
15 травня російські війська обстріляли з артилерії село Олександрівка Харківської області, пошкодивши житлові будинки, господарські споруди, автомобілі та зруйнувавши магазин.
Вдень, 15 травня, російські війська завдали удару з артилерії по селу Олександрівка, що на Харківщині. Про це пише УНН з посиланням на заяву Харківської обласної прокуратури.
Деталі
За даними слідства, 15 травня орієнтовно о 14:20 російські військовослужбовці обстріляли с. Олександрівка Богодухівського району. За попередніми даними, війська рф били по селу з артилерії.
Пошкоджено два багатоквартирних будинки, господарчі будівлі, автомобілі. Прямим влучанням ворожого боєприпасу знищено магазин. Попередньо, інформації про постраждалих немає.
Харків надійно захищений, однак ворог робить все, щоб посіяти страх - Волошин15.05.24, 12:22 • 32050 переглядiв
За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)
Нагадаємо
За даними поліції, 15 травня близько 10:00 окупанти скинули КАБи на селище Мала Данилівка. Внаслідок ворожого обстрілу дістали поранення три цивільні жінки і чоловік .