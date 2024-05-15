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Війська рф обстріляли Олександрівку на Харківщині: пошкоджено два багатоквартирні будинки

Війська рф обстріляли Олександрівку на Харківщині: пошкоджено два багатоквартирні будинки

Київ • УНН

 • 21173 перегляди

15 травня російські війська обстріляли з артилерії село Олександрівка Харківської області, пошкодивши житлові будинки, господарські споруди, автомобілі та зруйнувавши магазин.

Вдень, 15 травня, російські війська завдали удару з артилерії по селу Олександрівка, що на Харківщині. Про це пише УНН з посиланням на заяву Харківської обласної прокуратури.

Деталі 

За даними слідства, 15 травня орієнтовно о 14:20 російські військовослужбовці обстріляли с. Олександрівка Богодухівського району.  За попередніми даними, війська рф били по селу з артилерії.

Пошкоджено два багатоквартирних будинки, господарчі будівлі, автомобілі. Прямим влучанням ворожого боєприпасу знищено магазин. Попередньо, інформації про постраждалих немає.

Харків надійно захищений, однак ворог робить все, щоб посіяти страх - Волошин15.05.24, 12:22 • 32050 переглядiв

За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)

- заявили у прокуратурі. 

Нагадаємо

  За даними поліції, 15 травня близько 10:00 окупанти скинули КАБи на селище Мала Данилівка. Внаслідок ворожого обстрілу дістали поранення три цивільні жінки і чоловік  . 

Володимир Омельченко

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