Результаты рабочего визита в Аргентину: рассматривается возможность проведения украино-аргентинского бизнес-форума
Киев • УНН
Украина и Аргентина обсудили углубление сотрудничества в стратегических областях, таких как оборона, проведение украинско-аргентинского бизнес-форума, потенциальное участие Аргентины в Глобальном саммите мира, а также помощь Аргентины в восстановлении энергетической и гражданской инфраструктуры Украины, поврежденной в результате российских атак.
Украинская делегация начала рабочий визит в страны Латинской Америки, начиная с переговоров в Аргентине. Основные пункты повестки дня включают Первый Глобальный саммит мира, развитие бизнес-связей и поддержку украинской энергетической системы.
Об этом сообщили в Минэкономики, пишет УНН.
Делегация украинского правительства начала первый рабочий визит по странам Латинской Америки с переговоров в Аргентине. Состоялись встречи с Вице-президентом Аргентины Викторией Вильярруэль, Министром иностранных дел, международной торговли и вероисповеданий Аргентины Дианой Мондино, Министром безопасности Аргентины Патрисией Булрич, Министром экономики Луисом Капуто, Министром обороны Луисом Петри.
В состав украинской делегации вошли Первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко, Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин, заместитель Министра обороны Украины Дмитрий Клименков, Представитель Уполномоченного по равным правам и свободам прав национальных меньшинств политических и религиозных взглядов Михаил Спасов.
Эта рабочая поездка - продолжение диалога, который начал Президент Украины Владимир Зеленский вместе с Президентом Аргентины Хавьером Милеем. На повестке дня - Первый Глобальный саммит мира, инициированный Президентом Владимиром Зеленским, усиление бизнес-связей, углубление сотрудничества в оборонной сфере, поддержка украинской энергетической системы на фоне системных обстрелов Россией наших энергетических мощностей
Украина пригласила лидеров Аргентины присоединиться к первому Глобальному Саммиту мира. Они обсудили возможность участия в Первом Глобальном Саммите мира и подчеркнули, что успех саммита и широкое участие стран Латинской Америки будут сильным знаком того, что мир выступает против войны, спровоцированной террористической деятельностью России.
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Также, по ее словам, как Украина, так и Аргентина проявили заинтересованность в расширении деловых отношений. Недавно состоялась встреча сопредседателей Украинско-аргентинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, в которую входят Министр стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин и Первый заместитель министра иностранных дел Аргентины по международным экономическим отношениям Марсело Сим.
Во время этой встречи стороны согласились провести заседание межправительственной комиссии в октябре 2024 года, что станет первым заседанием за последние 18 лет. Также рассматривается идея организации украино-аргентинского бизнес-форума. Кроме того, представители Министерства экономики провели встречи с Аргентинской палатой торговли и услуг (САС) и Аргентино-украинской палатой торговли и промысла (CAUCI).
Пригласили бизнес присоединиться к Ukraine Recovery Conference в Берлине. Знаем, что уже есть интерес компаний из фармацевтического, агросекторов, перерабатывающей промышленности, которые хотят углублять сотрудничество с Украиной. Способствовать этому может и соглашение о свободной торговле с Аргентиной, над которым мы сейчас работаем. Сотрудничество с Аргентиной выходит на качественно новый уровень. Эта страна - лидер стратегически важного для нас региона Латинской Америки, поэтому усиление присутствия Украины на повестке дня - вклад как в развитие бизнес-связей, так и проектов по безопасности
Первый вице-премьер-министр отметила, что Аргентина активно поддерживает Украину, выделив 16 пакетов гуманитарной помощи на сумму 600 тысяч долларов. Также оказывается поддержка украинцам, которые находятся на территории Аргентины. Сейчас в стране проживает около полумиллиона украинцев.
Напомним
Украина и Аргентина обсуждают возможности углубления сотрудничества в нескольких стратегических областях, в частности, в оборонной сфере. Кроме того, Аргентина рассматривает возможность помощи Украине в восстановлении энергетической и гражданской инфраструктуры, пострадавшей от российских ракетных атак.
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Результаты рабочего визита в Аргентину: рассматривается возможность проведения украино-аргентинского бизнес-форума
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