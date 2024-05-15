ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Результаты рабочего визита в Аргентину: рассматривается возможность проведения украино-аргентинского бизнес-форума

Результаты рабочего визита в Аргентину: рассматривается возможность проведения украино-аргентинского бизнес-форума

Киев  •  УНН

15 мая 2024, 13:51  •  3976 просмотра

Read in English

Украина и Аргентина обсудили углубление сотрудничества в стратегических областях, таких как оборона, проведение украинско-аргентинского бизнес-форума, потенциальное участие Аргентины в Глобальном саммите мира, а также помощь Аргентины в восстановлении энергетической и гражданской инфраструктуры Украины, поврежденной в результате российских атак.

Украинская делегация начала рабочий визит в страны Латинской Америки, начиная с переговоров в Аргентине. Основные пункты повестки дня включают Первый Глобальный саммит мира, развитие бизнес-связей и поддержку украинской энергетической системы.

Об этом сообщили в Минэкономики, пишет УНН.

Делегация украинского правительства начала первый рабочий визит по странам Латинской Америки с переговоров в Аргентине. Состоялись встречи с Вице-президентом Аргентины Викторией Вильярруэль, Министром иностранных дел, международной торговли и вероисповеданий Аргентины Дианой Мондино, Министром безопасности Аргентины Патрисией Булрич, Министром экономики Луисом Капуто, Министром обороны Луисом Петри.

В состав украинской делегации вошли Первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко, Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин, заместитель Министра обороны Украины Дмитрий Клименков, Представитель Уполномоченного по равным правам и свободам прав национальных меньшинств политических и религиозных взглядов Михаил Спасов.

Эта рабочая поездка - продолжение диалога, который начал Президент Украины Владимир Зеленский вместе с Президентом Аргентины Хавьером Милеем. На повестке дня - Первый Глобальный саммит мира, инициированный Президентом Владимиром Зеленским, усиление бизнес-связей, углубление сотрудничества в оборонной сфере, поддержка украинской энергетической системы на фоне системных обстрелов Россией наших энергетических мощностей

- говорит Юлия Свириденко.

Украина пригласила лидеров Аргентины присоединиться к первому Глобальному Саммиту мира. Они обсудили возможность участия в Первом Глобальном Саммите мира и подчеркнули, что успех саммита и широкое участие стран Латинской Америки будут сильным знаком того, что мир выступает против войны, спровоцированной террористической деятельностью России.

Пригласили Аргентину стать соруководителями рабочей группы по одному из пунктов Формулы мира

- уточнила Юлия Свириденко.

Также, по ее словам, как Украина, так и Аргентина проявили заинтересованность в расширении деловых отношений. Недавно состоялась встреча сопредседателей Украинско-аргентинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, в которую входят Министр стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин и Первый заместитель министра иностранных дел Аргентины по международным экономическим отношениям Марсело Сим.

Во время этой встречи стороны согласились провести заседание межправительственной комиссии в октябре 2024 года, что станет первым заседанием за последние 18 лет. Также рассматривается идея организации украино-аргентинского бизнес-форума. Кроме того, представители Министерства экономики провели встречи с Аргентинской палатой торговли и услуг (САС) и Аргентино-украинской палатой торговли и промысла (CAUCI).

Пригласили бизнес присоединиться к Ukraine Recovery Conference в Берлине. Знаем, что уже есть интерес компаний из фармацевтического, агросекторов, перерабатывающей промышленности, которые хотят углублять сотрудничество с Украиной. Способствовать этому может и соглашение о свободной торговле с Аргентиной, над которым мы сейчас работаем. Сотрудничество с Аргентиной выходит на качественно новый уровень. Эта страна - лидер стратегически важного для нас региона Латинской Америки, поэтому усиление присутствия Украины на повестке дня - вклад как в развитие бизнес-связей, так и проектов по безопасности

- подытожила Юлия Свириденко.

Первый вице-премьер-министр отметила, что Аргентина активно поддерживает Украину, выделив 16 пакетов гуманитарной помощи на сумму 600 тысяч долларов. Также оказывается поддержка украинцам, которые находятся на территории Аргентины. Сейчас в стране проживает около полумиллиона украинцев.  

 Напомним

Украина и Аргентина обсуждают возможности углубления сотрудничества в нескольких стратегических областях, в частности, в оборонной сфере. Кроме того, Аргентина рассматривает возможность помощи Украине в восстановлении энергетической и гражданской инфраструктуры, пострадавшей от российских ракетных атак.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

политика
argentinaАргентина
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
berlinБерлин
Эксклюзив
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
  •  96524 просмотра

Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
  •  110992 просмотра

В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения

Эксклюзив
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
  •  121666 просмотра

Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева

Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
14 мая 2024, 08:04  •  149804 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

Эксклюзив
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
14 мая 2024, 06:52  •  137718 просмотра

После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист

Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
13 мая 2024, 12:24  •  157086 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
13 мая 2024, 08:18  •  152997 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
13 мая 2024, 07:52  •  131296 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  175832 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  210776 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Новости по теме
Результаты рабочего визита в Аргентину: рассматривается возможность проведения украино-аргентинского бизнес-форума

Результаты рабочего визита в Аргентину: рассматривается возможность проведения украино-аргентинского бизнес-форума

  •  3976 просмотра
В Винницкой области задержан предатель, который работал на ЧВК "вагнер" и собирал данные о расположении ВСУ

В Винницкой области задержан предатель, который работал на ЧВК "вагнер" и собирал данные о расположении ВСУ

  •  3881 просмотра
Уничтоженный танк и БТР: пограничники показали, как остановили штурм оккупантов на Бахмутском направлении

Уничтоженный танк и БТР: пограничники показали, как остановили штурм оккупантов на Бахмутском направлении

  •  4170 просмотра
Покушение на премьера Словакии: Фицо госпитализировали с ранениями головы и груди

Покушение на премьера Словакии: Фицо госпитализировали с ранениями головы и груди

  •  4506 просмотра
Воздушная тревога в Запорожье уже прозвучала более 400 раз

Воздушная тревога в Запорожье уже прозвучала более 400 раз

  •  5201 просмотра
В апреле 2024 года Группа Нафтогаз уплатила в госбюджет 8 млрд гривен

В апреле 2024 года Группа Нафтогаз уплатила в госбюджет 8 млрд гривен

  •  7273 просмотра
Австралия в рамках пакета военной помощи передаст Украине скоростные лодки

Австралия в рамках пакета военной помощи передаст Украине скоростные лодки

  •  7916 просмотра
В Словакии произошла стрельба: ранен премьер Фицо, его везут в больницу

В Словакии произошла стрельба: ранен премьер Фицо, его везут в больницу

  •  6855 просмотра
В ЕС предлагают санкции против любого финучреждения в мире, которое помогает рф - Reuters

В ЕС предлагают санкции против любого финучреждения в мире, которое помогает рф - Reuters

  •  7370 просмотра
США будут представлены на Саммите мира, но пока не объявляют уровень представительства - Блинкен

США будут представлены на Саммите мира, но пока не объявляют уровень представительства - Блинкен

  •  7265 просмотра

Популярные

Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

  •  110080 просмотра
Взрывы в Николаеве: глава ОГА заявил о двух попаданиях

Взрывы в Николаеве: глава ОГА заявил о двух попаданиях

  •  59255 просмотра
Войска рф обстреляли приграничье Черниговщины, погиб мужчина

Войска рф обстреляли приграничье Черниговщины, погиб мужчина

  •  54897 просмотра
Хейли Бибер впервые показала беременность на публике после объявления новости об ожидании ребенка

Хейли Бибер впервые показала беременность на публике после объявления новости об ожидании ребенка

  •  100524 просмотра
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

  •  136099 просмотра

Публикации

Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

  •  110080 просмотра
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

  •  136099 просмотра
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  342753 просмотра
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

10 мая 2024, 07:39  •  384361 просмотра
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

10 мая 2024, 06:49  •  383375 просмотра

Результаты рабочего визита в Аргентину: рассматривается возможность проведения украино-аргентинского бизнес-форума

Украина и Аргентина обсудили углубление сотрудничества в стратегических областях, таких как оборона, проведение украинско-аргентинского бизнес-форума, потенциальное участие Аргентины в Глобальном саммите мира, а также помощь Аргентины в восстановлении энергетической и гражданской инфраструктуры Украины, поврежденной в результате российских атак.

политика •   •  3976 просмотра
Результаты рабочего визита в Аргентину: рассматривается возможность проведения украино-аргентинского бизнес-форума

В Винницкой области задержан предатель, который работал на ЧВК "вагнер" и собирал данные о расположении ВСУ

Украина задержала рецидивиста, который работал на российскую ЧВК "Вагнера" и собирал информацию о местах дислокации Вооруженных сил Украины в Винницкой и Черкасской областях, отчитываясь оккупантам о последствиях ракетных и беспилотных ударов.

Криминал и ЧП •   •  3881 просмотра
В Винницкой области задержан предатель, который работал на ЧВК "вагнер" и собирал данные о расположении ВСУ

Уничтоженный танк и БТР: пограничники показали, как остановили штурм оккупантов на Бахмутском направлении

Пограничники из бригады "Месть" отбили наступление россиян на Бахмутском направлении, уничтожив вражескую колонну с танками, бронетехникой и пехотой.

Война •   •  4170 просмотра
Уничтоженный танк и БТР: пограничники показали, как остановили штурм оккупантов на Бахмутском направлении

Покушение на премьера Словакии: Фицо госпитализировали с ранениями головы и груди

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо был серьезно ранен в голову и грудь во время покушения с использованием огнестрельного оружия и был срочно доставлен в больницу вертолетом.

Новости Мира •   •  4506 просмотра
Покушение на премьера Словакии: Фицо госпитализировали с ранениями головы и груди

Воздушная тревога в Запорожье уже прозвучала более 400 раз

С начала полномасштабного вторжения россии в Запорожской области прозвучало более 400 сигналов воздушной тревоги, что составляет 160 дней объявленных ракетных угроз.

Война •   •  5201 просмотра
Воздушная тревога в Запорожье уже прозвучала более 400 раз

В апреле 2024 года Группа Нафтогаз уплатила в госбюджет 8 млрд гривен

В апреле 2024 года Группа Нафтогаз уплатила в государственный бюджет Украины 8 млрд грн, что составило 11,5% от общих налоговых поступлений за этот месяц.

Экономика •   •  7273 просмотра
В апреле 2024 года Группа Нафтогаз уплатила в госбюджет 8 млрд гривен

Австралия в рамках пакета военной помощи передаст Украине скоростные лодки

В пакет военной помощи от Австралии на сумму 100 млн долл войдет партия современных надувных лодок с жестким корпусом Sentinel 830R RHIB.

Война •   •  7916 просмотра
Австралия в рамках пакета военной помощи передаст Украине скоростные лодки

В Словакии произошла стрельба: ранен премьер Фицо, его везут в больницу

В Словакии премьер-министр Роберт Фицо получил ранение в результате стрельбы, где проходило заседание правительства, и был доставлен в больницу.

Новости Мира •   •  6855 просмотра
В Словакии произошла стрельба: ранен премьер Фицо, его везут в больницу

В ЕС предлагают санкции против любого финучреждения в мире, которое помогает рф - Reuters

Франция и Нидерланды предлагают ЕС наложить санкции на любое финансовое учреждение во всем мире, которое помогает российским военным получать запрещенные товары или технологии двойного назначения.

политика •   •  7370 просмотра
В ЕС предлагают санкции против любого финучреждения в мире, которое помогает рф - Reuters

США будут представлены на Саммите мира, но пока не объявляют уровень представительства - Блинкен

США будут представлены на Саммите мира в Швейцарии 15-16 июня, но уровень представительства еще не объявлен.

политика •   •  7265 просмотра
США будут представлены на Саммите мира, но пока не объявляют уровень представительства - Блинкен