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Результати робочого візиту до Аргентини: розглядається можливість проведення україно-аргентинського бізнес-форуму

Результати робочого візиту до Аргентини: розглядається можливість проведення україно-аргентинського бізнес-форуму

Київ • УНН

 • 18420 перегляди

Україна та Аргентина обговорили поглиблення співпраці у стратегічних галузях, таких як оборона, проведення українсько-аргентинського бізнес-форуму, потенційну участь Аргентини у Глобальному саміті миру, а також допомогу Аргентини у відновленні енергетичної та цивільної інфраструктури України, пошкодженої внаслідок російських атак.

Українська делегація розпочала робочий візит до країн Латинської Америки, починаючи з переговорів в Аргентині. Основні пункти порядку денного включають Перший Глобальний саміт миру, розвиток бізнес-зв'язків та підтримку української енергетичної системи.

Про це повідомили у Мінекономіки, пише УНН.

Делегація українського Уряду розпочала перший робочий візит країнами Латинської Америки із переговорів в Аргентині. Відбулися зустрічі із Віцепрезидентом Аргентини Вікторією Вільярруель, Міністром закордонних справ, міжнародної торгівлі та віросповідань Аргентини Діаною Мондіно, Міністром безпеки Аргентини Патрісією Булріч, Міністром економіки Луїсом Капуто, Міністром оборони Луїсом Петрі.

До складу української делегації увійшли Перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко, Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін, заступник Міністра оборони України Дмитро Кліменков, Представник Уповноваженого з рівних прав і свобод прав національних меншин політичних та релігійних поглядів Михайло Спасов.

Ця робоча поїздка — продовження діалогу, який розпочав Президент України Володимир Зеленський разом із Президентом Аргентини Хавʼєром Мілеєм. На порядку денному — Перший Глобальний саміт миру, ініційований Президентом Володимиром Зеленським, посилення бізнес-звʼязків, поглиблення співпраці в оборонній сфері, підтримка української енергетичної системи на фоні системних обстрілів росією наших енергетичних потужностей

- каже Юлія Свириденко.

Україна запросила лідерів Аргентини долучитися до першого Глобального Саміту миру. Вони обговорили можливість участі у Першому Глобальному Саміті миру та підкреслили, що успіх саміту та широка участь країн Латинської Америки будуть сильним знаком того, що світ виступає проти війни, спровокованої терористичною діяльністю росії.

Запросили Аргентину стати співкерівниками робочої групи щодо одного із пунктів Формули миру

- уточнила Юлія Свириденко.

Також, за її словами, як Україна, так і Аргентина виявили зацікавленість у розширенні ділових відносин. Нещодавно відбулася зустріч співголів Українсько-аргентинської міжурядової комісії з торговельно-економічного співробітництва, до якої входять Міністр стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін та Перший заступник міністра закордонних справ Аргентини з міжнародних економічних відносин Марсело Сім.

Під час цієї зустрічі сторони погодилися провести засідання міжурядової комісії у жовтні 2024 року, що стане першим засіданням за останні 18 років. Також розглядається ідея організації україно-аргентинського бізнес-форуму.Крім того, представники Міністерства економіки провели зустрічі з Аргентинською палатою торгівлі та послуг (САС) та Аргентино-українською палатою торгівлі і промислу (CAUCI).

Запросили бізнес доєднатися до Ukraine Recovery Conference у Берліні. Знаємо, що вже є зацікавлення компаній із фармацевтичного, агросекторів, переробної промисловості, які хочуть поглиблювати співпрацю із Україною. Сприяти цьому може і угода про вільну торгівлю з Аргентиною, над якою ми зараз працюємо. Співпраця з Аргентиною виходить на якісно новий рівень. Ця країна — лідер стратегічно важливого для нас регіону Латинської Америки, тому посилення присутності України на порядку денному — вклад як у розвиток бізнес-зв’язків, так і безпекових проєктів

- підсумувала Юлія Свириденко.

Перший віцепрем’єр-міністр зазначила, що Аргентина активно підтримує Україну, виділивши 16 пакетів гуманітарної допомоги на суму 600 тисяч доларів. Також надається підтримка українцям, які перебувають на території Аргентини. Зараз у країні проживає близько півмільйона українців.  

 Нагадаємо

Україна та Аргентина обговорюють можливості поглиблення співпраці в кількох стратегічних галузях, зокрема, в оборонній сфері. Крім того, Аргентина розглядає можливість допомоги Україні у відновленні енергетичної та цивільної інфраструктури, що постраждала від російських ракетних атак.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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