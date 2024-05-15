Войска рф обстреляли приграничье Черниговщины, погиб мужчина

российская оккупационная армия 53 раза обстреляла приграничные территории Черниговской области. В результате российской агрессии погиб мужчина. Об этом сообщает Северная граница. Госпогранслужба, пишет УНН.

российская оккупационная армия продолжает применять свойственную себе тактику террора и ведет обстрелы по многочисленным гражданским объектам нашего государства. В течение суток российские войска нанесли удары из разного вида вооружения по пограничью Черниговской области. Зафиксировано 53 взрыва, - говорится в сообщении.

Детали

Новгород-Северская община: 13 взрывов (приходы, вероятно из миномета 120 мм и FPV-дрона) в направлении н.п. Гремяч, Красный Хутор, Михальчина Слобода и Гай.

Семеновская община: 22 взрыва (приходы, вероятно из миномета 120 мм) в направлении н.п. Карповичи и Леонивка.

Сновская громада: 16 взрывов (приходы, вероятно из миномета 120 мм и ствольной артиллерии) в направлении н.п. Мостки и Клюсы.

Городнянская община: 2 взрыва (приходы, вероятно FPV-дронов) в направлении н.п. Мощенко.

Во время обстрела местный житель одного из населенных пунктов Новгород-Северской громады 1963 г.р., двигаясь по окраине населенного пункта, получил многочисленные ранения несовместимые с жизнью и погиб на месте.

Напомним

россияне 24 раза обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, зафиксировав 165 взрывов из артиллерии, минометов, РСЗО и беспилотников в разных населенных пунктах.