Войска рф обстреляли приграничье Черниговщины, погиб мужчина

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
novgorod-severskiiНовгород-Северский
chernigovЧернигов
sumyСумы
Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
  •  78448 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
  •  124910 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
  •  118273 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
  •  114763 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
16 мая 2024, 09:35  •  154840 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Эксклюзив
ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
16 мая 2024, 08:45  •  62449 просмотра

ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
16 мая 2024, 08:19  •  149846 просмотра

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Эксклюзив
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
15 мая 2024, 10:23  •  135567 просмотра

Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
15 мая 2024, 08:08  •  140158 просмотра

В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения

Эксклюзив
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
15 мая 2024, 06:30  •  150136 просмотра

Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева

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Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

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Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  433972 просмотра

Войска рф обстреляли приграничье Черниговщины, погиб мужчина

В результате российских обстрелов приграничных районов Черниговской области погиб человек, зафиксировано 53 взрыва из различных видов оружия.

Общество • 15 мая 2024, 08:44  •  105665 просмотра
Войска рф обстреляли приграничье Черниговщины, погиб мужчина

Аварийные отключения света прогнозируются вечером при росте потребления, есть значительный дефицит - Укрэнерго

Украина столкнулась со значительным дефицитом электроэнергии из-за резкого похолодания, что требует рекордного импорта, экстренной помощи ЕС и контролируемых отключений электроэнергии для домохозяйств и промышленности.

Общество • 15 мая 2024, 08:42  •  76689 просмотра
Аварийные отключения света прогнозируются вечером при росте потребления, есть значительный дефицит - Укрэнерго

На Луганщине учеников школ заставят изучать историю так называемой "лнр"

российские оккупанты планируют заставить школьников оккупированной Луганской области Украины изучать сфабрикованную "историю" так называемой "луганской народной республики" по трехтомному учебнику, стирая украинскую идентичность.

Общество • 15 мая 2024, 08:41  •  37789 просмотра
На Луганщине учеников школ заставят изучать историю так называемой "лнр"

В Николаеве прогремел взрыв

В Николаеве, Украина, произошел взрыв, что заставило мэра города призвать жителей оставаться в безопасных местах.

Война • 15 мая 2024, 08:41  •  34541 просмотра
В Николаеве прогремел взрыв

Хейли Бибер впервые показала беременность на публике после объявления новости об ожидании ребенка

Хейли Бибер открыто продемонстрировала свою беременность во время прогулки с мужем Джастином Бибером в Лос-Анджелесе.

УНН Lite • 15 мая 2024, 08:39  •  115539 просмотра
Хейли Бибер впервые показала беременность на публике после объявления новости об ожидании ребенка

россияне усилили обстрелы Сумской области: с ночи 165 взрывов

россияне 24 раза обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, зафиксировав 165 взрывов из артиллерии, минометов, РСЗО и беспилотников в разных населенных пунктах.

Война • 15 мая 2024, 08:29  •  28385 просмотра
россияне усилили обстрелы Сумской области: с ночи 165 взрывов

На польской границе очереди на выезд из Украины: пограничники предупредили, где самые большие

Поток людей и транспортных средств, выезжающих из Украины через украинско-польскую границу, увеличился: ежедневно ее пересекают около 25 000 человек и более 5 000 транспортных средств, что приводит к накоплению транспортных средств на некоторых пунктах пропуска, в то время как на других наблюдается меньший трафик.

Общество • 15 мая 2024, 08:28  •  24195 просмотра
На польской границе очереди на выезд из Украины: пограничники предупредили, где самые большие

Пока речь о блэкауте не идет - Yasno

Сейчас в Украине физически невозможно отключение электроэнергии, но графики аварийных отключений могут быть введены, если возникнет незапланированный дефицит или рост спроса на энергию, отмечает генеральный директор Yasno Сергей Коваленко.

Общество • 15 мая 2024, 08:23  •  23914 просмотра
Пока речь о блэкауте не идет - Yasno

россияне за сутки обстреляли Донецкую область более 2 тысяч раз: повреждена телекоммуникационная башня и пожарная часть

Армия рф обстреляла 8 населенных пунктов Донецкой области 2 169 раз, повредив 11 гражданских объектов, включая жилые дома, телекоммуникационную башню, линию электропередач и пожарно-спасательную станцию, но жертв не было зафиксировано.

Война • 15 мая 2024, 08:14  •  22471 просмотра
россияне за сутки обстреляли Донецкую область более 2 тысяч раз: повреждена телекоммуникационная башня и пожарная часть

Северная Корея стоит за отмывание криптовалют на сумму более 147 млн долларов - Reuters

Северная Корея якобы отмыла 147,5 миллионов долларов, украденных с криптовалютной биржи через платформу виртуальной валюты Tornado Cash в марте 2024 года, в рамках усилий, направленных на похищение около 3,6 миллиардов долларов с помощью кибератак на криптовалютные фирмы за последние 7 лет.

Новости Мира • 15 мая 2024, 08:11  •  15590 просмотра
Северная Корея стоит за отмывание криптовалют на сумму более 147 млн долларов - Reuters