Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
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Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
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ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
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Войска рф обстреляли приграничье Черниговщины, погиб мужчина
Аварийные отключения света прогнозируются вечером при росте потребления, есть значительный дефицит - Укрэнерго
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Пока речь о блэкауте не идет - Yasno
россияне за сутки обстреляли Донецкую область более 2 тысяч раз: повреждена телекоммуникационная башня и пожарная часть
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Войска рф обстреляли приграничье Черниговщины, погиб мужчина
В результате российских обстрелов приграничных районов Черниговской области погиб человек, зафиксировано 53 взрыва из различных видов оружия.
Аварийные отключения света прогнозируются вечером при росте потребления, есть значительный дефицит - Укрэнерго
Украина столкнулась со значительным дефицитом электроэнергии из-за резкого похолодания, что требует рекордного импорта, экстренной помощи ЕС и контролируемых отключений электроэнергии для домохозяйств и промышленности.
На Луганщине учеников школ заставят изучать историю так называемой "лнр"
российские оккупанты планируют заставить школьников оккупированной Луганской области Украины изучать сфабрикованную "историю" так называемой "луганской народной республики" по трехтомному учебнику, стирая украинскую идентичность.
В Николаеве прогремел взрыв
В Николаеве, Украина, произошел взрыв, что заставило мэра города призвать жителей оставаться в безопасных местах.
Хейли Бибер впервые показала беременность на публике после объявления новости об ожидании ребенка
Хейли Бибер открыто продемонстрировала свою беременность во время прогулки с мужем Джастином Бибером в Лос-Анджелесе.
россияне усилили обстрелы Сумской области: с ночи 165 взрывов
россияне 24 раза обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, зафиксировав 165 взрывов из артиллерии, минометов, РСЗО и беспилотников в разных населенных пунктах.
На польской границе очереди на выезд из Украины: пограничники предупредили, где самые большие
Поток людей и транспортных средств, выезжающих из Украины через украинско-польскую границу, увеличился: ежедневно ее пересекают около 25 000 человек и более 5 000 транспортных средств, что приводит к накоплению транспортных средств на некоторых пунктах пропуска, в то время как на других наблюдается меньший трафик.
Пока речь о блэкауте не идет - Yasno
Сейчас в Украине физически невозможно отключение электроэнергии, но графики аварийных отключений могут быть введены, если возникнет незапланированный дефицит или рост спроса на энергию, отмечает генеральный директор Yasno Сергей Коваленко.
россияне за сутки обстреляли Донецкую область более 2 тысяч раз: повреждена телекоммуникационная башня и пожарная часть
Армия рф обстреляла 8 населенных пунктов Донецкой области 2 169 раз, повредив 11 гражданских объектов, включая жилые дома, телекоммуникационную башню, линию электропередач и пожарно-спасательную станцию, но жертв не было зафиксировано.
Северная Корея стоит за отмывание криптовалют на сумму более 147 млн долларов - Reuters
Северная Корея якобы отмыла 147,5 миллионов долларов, украденных с криптовалютной биржи через платформу виртуальной валюты Tornado Cash в марте 2024 года, в рамках усилий, направленных на похищение около 3,6 миллиардов долларов с помощью кибератак на криптовалютные фирмы за последние 7 лет.