росіяни посилили обстріли Сумщини: з ночі 165 вибухів

Російські війська 24 рази обстріляли прикордонні райони та населені пункти Сумської області, зафіксовано 165 вибухів з артилерії, мінометів, РСЗВ та безпілотників, повідомили у середу у Сумській ОВА, пише УНН.

Уночі та зранку росіяни здійснили 24 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 165 вибухів - повідомили в ОВА у Telegram.

Вказано, що обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська, Середино-Будська громади:

Білопільська громада: ворог вдарив зі ствольної артилерії (26 вибухів), РСЗВ (10 вибухів) та мінометів (4 вибухи).

Новослобідська громада: здійснено мінометні обстріли (22 вибухи).

Середино-Будська громада: зафіксовано удар дроном-камікадзе типу "FPV" (1 вибух) та мінометний обстріл (4 вибухи).

Юнаківська громада: відбулося скидання з БпЛА вибухового пристрою (ВОГ) (1 вибух).

Дружбівська громада: росіяни били зі ствольної артилерії (4 вибухи).

Шалигинська громада: 10 мін скинув ворог на території громади. Також був артобстріл (7 вибухів).

Краснопільська громада: здійснено обстріли зі ствольної артилерії (7 вибухів) та мінометів (8 вибухів).

Великописарівська громада: зафіксовано обстріли зі ствольної артилерії (5 вибухів) та мінометів (8 вибухів).

Есманьська громада: були мінометні обстріли (8 вибухів).

Глухівська громада: здійснено артилерійський обстріл (24 вибухи).

Хотінська громада: росіяни вдарили з РСЗВ (9 вибухів).

Миропільська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (7 вибухів).

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