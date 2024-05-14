Ворожі війська 48 разів обстріляли Сумщину за добу
Київ • УНН
За ніч російські війська 48 разів обстріляли 13 населених пунктів Сумської області, що призвело до 237 вибухів та поранення однієї цивільної особи.
У вівторок, 14 травня, російські війська здійснили 48 обстрілів Сумської області. Зафіксовано 237 вибухів. Влучання були в 13 громадах регіону. Про це повідомили в ОВА, передає УНН.
Деталі
По Річківській та Зноб-Новгородській громаді: армійці РФ вдарили зі ствольної артилерії (15 вибухів).
Есманьська громада: зафіксовано обстріли з мінометів (22 вибухи) та ствольної артилерії (3 вибухи).
Хотінська громада: 4 міни скинули солдати РФ на територію громади та здійснили обстріли зі стрілецької зброї та ствольної артилерії (4 вибухи).
Новослобідська громада: відбулися скидання з безпілотника вибухового пристрою (1 вибух), обстріл зі ствольної артилерії (3 вибухи).
Великописарівська громада: були мінометні обстріли (39 вибухів) та обстріл зі ствольної артилерії (22 вибухи), авіаудар (4 вибухи).
Юнаківська громада — російські солдати вдарили з мінометів (17 вибухів), ствольної артилерії (7 вибухів), "Градів" (7 вибухів) та скинули вибухівку з безпілотника (2 вибухи).
Середино-Будська громада: була атака дронів-камікадзе типу (9 вибухів), обстріл зі ствольної артилерії (7 вибухів) та мінометів (10 вибухів).
Глухівська громада: 8 мін скинули армійці РФ на територію громади.
Краснопільська громада: зафіксовано обстріли зі ствольної артилерії (2 вибухи) та мінометів (3 вибухи).
Шалигинська громада: відбулися скидання з безпілотника вибухового пристрою (1 вибух) та обстріл зі ствольної артилерії (12 вибухів).
Миропільська громада: ворог вдарив зі ствольної артилерії (3 вибухи).
Дружбівська громада: здійснено обстріл з "Градами" 7 вибухів) та ствольної артилерії (17 вибухів) Внаслідок обстрілу поранення отримав місцевий мешканець.
Білопільська громада: був обстріл зі ствольної артилерії (8 вибухів).
Військові цілодобово на зв'язку з адміністрацією Сумщини для захисту населення – голова ОВА14.05.24, 13:46 • 21056 переглядiв