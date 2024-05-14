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Ворожі війська 48 разів обстріляли Сумщину за добу

Ворожі війська 48 разів обстріляли Сумщину за добу

Київ • УНН

 • 45583 перегляди

За ніч російські війська 48 разів обстріляли 13 населених пунктів Сумської області, що призвело до 237 вибухів та поранення однієї цивільної особи.

У вівторок, 14 травня, російські війська здійснили 48 обстрілів Сумської області. Зафіксовано 237 вибухів. Влучання були в 13 громадах регіону. Про це повідомили в ОВА, передає УНН.

Деталі

По Річківській та Зноб-Новгородській громаді: армійці РФ вдарили зі ствольної артилерії (15 вибухів).

Есманьська громада: зафіксовано обстріли з мінометів (22 вибухи) та ствольної артилерії (3 вибухи).

Хотінська громада: 4 міни скинули солдати РФ на територію громади та здійснили обстріли зі стрілецької зброї та ствольної артилерії (4 вибухи).

Новослобідська громада: відбулися скидання з безпілотника вибухового пристрою (1 вибух), обстріл зі ствольної артилерії (3 вибухи).

Великописарівська громада: були мінометні обстріли (39 вибухів) та обстріл зі ствольної артилерії (22 вибухи), авіаудар (4 вибухи).

Юнаківська громада — російські солдати вдарили з мінометів (17 вибухів), ствольної артилерії (7 вибухів), "Градів" (7 вибухів) та скинули вибухівку з безпілотника (2 вибухи).

Середино-Будська громада: була атака дронів-камікадзе типу (9 вибухів), обстріл зі ствольної артилерії (7 вибухів) та мінометів (10 вибухів).

Глухівська громада: 8 мін скинули армійці РФ на територію громади.

Краснопільська громада: зафіксовано обстріли зі ствольної артилерії (2 вибухи) та мінометів (3 вибухи).

Шалигинська громада: відбулися скидання з безпілотника вибухового пристрою (1 вибух) та обстріл зі ствольної артилерії (12 вибухів).

Миропільська громада: ворог вдарив зі ствольної артилерії (3 вибухи).

Дружбівська громада: здійснено обстріл з "Градами" 7 вибухів) та ствольної артилерії (17 вибухів) Внаслідок обстрілу поранення отримав місцевий мешканець.

Білопільська громада: був обстріл зі ствольної артилерії (8 вибухів).

Військові цілодобово на зв'язку з адміністрацією Сумщини для захисту населення – голова ОВА14.05.24, 13:46 • 21056 переглядiв

Лілія Подоляк

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