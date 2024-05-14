Вражеские войска 48 раз обстреляли Сумскую область за сутки

Во вторник, 14 мая, российские войска совершили 48 обстрелов Сумской области. Зафиксировано 237 взрывов. Попадания были в 13 общинах региона. Об этом сообщили в ОВА, передает УНН.

Детали

По Речковской и Зноб-Новгородской общине: армейцы РФ ударили из ствольной артиллерии (15 взрывов).

Есманьская община: зафиксированы обстрелы из минометов (22 взрыва) и ствольной артиллерии (3 взрыва).

Хотинская община: 4 мины сбросили солдаты РФ на территорию громады и осуществили обстрелы из стрелкового оружия и ствольной артиллерии (4 взрыва).

Новослободская община: с беспилотника взрывного устройства (1 взрыв), обстрел из ствольной артиллерии (3 взрыва).

Великописаревская община: были минометные обстрелы (39 взрывов) и обстрел из ствольной артиллерии (22 взрыва), авиаудар (4 взрыва).

Юнаковская община - российские солдаты ударили из минометов (17 взрывов), ствольной артиллерии (7 взрывов), "Градов" (7 взрывов) и сбросили взрывчатку с беспилотника (2 взрыва).

Середино-Будская община: была атака дронов-камикадзе типа (9 взрывов), обстрел из ствольной артиллерии (7 взрывов) и минометов (10 взрывов).

Глуховская община: 8 мин сбросили армейцы РФ на территорию громады.

Краснопольская община: зафиксированы обстрелы из ствольной артиллерии (2 взрыва) и минометов (3 взрыва).

Шалыгинская община: произошли сброс с беспилотника взрывного устройства (1 взрыв) и обстрел из ствольной артиллерии (12 взрывов).

Миропольская община: враг ударил из ствольной артиллерии (3 взрыва).

Дружбовская община: осуществлен обстрел с "Градами" (7 взрывов) и ствольной артиллерии (17 взрывов) В результате обстрела ранения получил местный житель.

Белопольская община: был обстрел из ствольной артиллерии (8 взрывов).

Военные круглосуточно на связи с администрацией Сумщины для защиты населения - глава ОГА