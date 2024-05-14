Военные круглосуточно на связи с администрацией Сумщины для защиты населения - глава ОГА

Сумская администрация круглосуточно сотрудничает с военным командованием, получает полную информацию и действует соответственно для защиты населения. Все военные рекомендации выполняются. Об этом сообщил председатель Сумской ОГА Владимир Артюх в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Сумская администрация 24/7 коммуницирует с военным командованием подразделений воинской части, которых находятся на территории Сумской области. Полная информация от военного командования, соответствующих служб доводится до военной администрации. И учитывая эту информацию, мы и действуем, и принимаем решения соответственно для защиты нашего населения - подчеркнул Артюх.

Он рассказал, что выполнены все рекомендации, которые предоставляли военные.

В прошлом году, когда интенсивность тоже была высокая, вдоль всей границы, опять же, по рекомендации военных, мы ввели эвакуацию в пяти километровой зоне. Поэтому информация у нас оперативно доводится и мы влияем на выполнение этих рекомендаций с нашими общинами - добавил Артюх.

Напомним

По словам главы ГУР Кирилла Буданова, россияне с самого начала планировали операцию и в Сумской области. Сейчас небольшая группировка их сил удерживается в приграничье возле города Суджа. Ситуация пока не позволила им начать активные действия и реализацию своего плана.

На Сумщине 90% поврежденных объектов энергоснабжения восстанавливается в течение нескольких дней