Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
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И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
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У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
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На Сумщине 90% поврежденных объектов энергоснабжения восстанавливается в течение нескольких дней
В Сумской области до 90% поврежденных объектов электроснабжения восстанавливаются в течение 2-3 дней после обстрелов.
Двое пожилых людей погибли в Волчанске и громаде от новых ударов рф - ОВА
Двое пожилых людей, 80-летняя женщина и 83-летний мужчина, погибли в результате российского обстрела Волчанской громады Чугуевского района 14 мая.
Продавали криминалитету трофейное снайперское оружие и взрывчатку: задержаны "черные оружейники"
Служба безопасности Украины и Национальная полиция предотвратили попытки продажи трофейного оружия - автоматов, снайперских винтовок, гранатометов и взрывчатки - преступникам в прифронтовых районах Донецкой и Харьковской областей, задержав 5 дилеров.
Перестановки в правительстве: Высоцкий назначен и.о. министра аграрной политики, Шкураков - и.о. министра вместо Кубракова
На Тараса Высоцкого временно возложено исполнение обязанностей министра аграрной политики и продовольствия Украины, а на Василия Шкуракова - министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.
В Киеве прорвало трубу вблизи ТРЦ Ocean Plaza: движение по улице перекрыто
Возле торгового центра Ocean Plaza в Киеве прорвало трубу, в результате чего вода затапливает улицу и подземный переход. Полиция предупредила, что движение по улице Антоновича перекрыли из-за прорыва трубопровода.
Донетчина: рф за сутки ударила ракетами по Покровску, Новогродовке и Селидовому
За прошедшие сутки россия атаковала ракетами Покровск, Новогродовку и Селидово в Донецкой области, повредив жилые дома, учебное заведение, административное здание и объекты инфраструктуры, пострадавших нет.
В Совете ЕС планируют одобрить миграционный пакт, который содержит значительные реформы по политике убежища
Совет ЕС планирует утвердить миграционный пакт, содержащий значительные реформы политики убежища, требующий от стран ЕС принять тысячи искателей убежища из прифронтовых государств или предоставить ресурсы, а также позволяющий заключать соглашения со странами транзита и происхождения для ограничения количества прибывающих мигрантов.
Шольц: на Саммите мира переговоры об окончании войны в Украине вестись не будут
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что на предстоящем Глобальном саммите мира в Швейцарии не будут обсуждать процесс прекращения войны в Украине, а будут обсуждать такие вопросы, как ядерная безопасность, экспорт зерна, обмен пленными и табу на использование ядерного оружия.
В Харьковской области на фоне усиления вражеских обстрелов эвакуировали уже более 7,5 тыс. человек - ОВА
7 531 человек, в том числе 568 детей и 201 человек с инвалидностью, были эвакуированы в Харьковской области в более безопасные места из-за обстрелов со стороны врага.
Украинские воины уничтожают врага, зачищая Волчанск от российских ДРГ - Синегубов
Российские войска продолжают наступление на Волчанском направлении в условиях активных перестрелок на северных окраинах города, в то время как украинские силы работают для стабилизации ситуации и уничтожают противника.