На Сумщине 90% поврежденных объектов энергоснабжения восстанавливается в течение нескольких дней

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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ukrainaУкраина
dmytro-kulebaДмитрий Кулеба
Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
  •  60701 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

Эксклюзив
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
  •  77868 просмотра

После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист

Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
  •  125184 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
13 мая 2024, 08:18  •  131880 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
13 мая 2024, 07:52  •  128495 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  174179 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  209873 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  214899 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  205978 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

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Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  159876 просмотра

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На Сумщине 90% поврежденных объектов энергоснабжения восстанавливается в течение нескольких дней

В Сумской области до 90% поврежденных объектов электроснабжения восстанавливаются в течение 2-3 дней после обстрелов.

Война •   •  1338 просмотра
На Сумщине 90% поврежденных объектов энергоснабжения восстанавливается в течение нескольких дней

Двое пожилых людей погибли в Волчанске и громаде от новых ударов рф - ОВА

Двое пожилых людей, 80-летняя женщина и 83-летний мужчина, погибли в результате российского обстрела Волчанской громады Чугуевского района 14 мая.

Война •   •  2328 просмотра
Двое пожилых людей погибли в Волчанске и громаде от новых ударов рф - ОВА

Продавали криминалитету трофейное снайперское оружие и взрывчатку: задержаны "черные оружейники"

Служба безопасности Украины и Национальная полиция предотвратили попытки продажи трофейного оружия - автоматов, снайперских винтовок, гранатометов и взрывчатки - преступникам в прифронтовых районах Донецкой и Харьковской областей, задержав 5 дилеров.

Криминал и ЧП •   •  1969 просмотра
Продавали криминалитету трофейное снайперское оружие и взрывчатку: задержаны "черные оружейники"

Перестановки в правительстве: Высоцкий назначен и.о. министра аграрной политики, Шкураков - и.о. министра вместо Кубракова

На Тараса Высоцкого временно возложено исполнение обязанностей министра аграрной политики и продовольствия Украины, а на Василия Шкуракова - министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.

политика •   •  2808 просмотра
Перестановки в правительстве: Высоцкий назначен и.о. министра аграрной политики, Шкураков - и.о. министра вместо Кубракова

В Киеве прорвало трубу вблизи ТРЦ Ocean Plaza: движение по улице перекрыто

Возле торгового центра Ocean Plaza в Киеве прорвало трубу, в результате чего вода затапливает улицу и подземный переход. Полиция предупредила, что движение по улице Антоновича перекрыли из-за прорыва трубопровода.

Киев •   •  2936 просмотра
В Киеве прорвало трубу вблизи ТРЦ Ocean Plaza: движение по улице перекрыто

Донетчина: рф за сутки ударила ракетами по Покровску, Новогродовке и Селидовому

За прошедшие сутки россия атаковала ракетами Покровск, Новогродовку и Селидово в Донецкой области, повредив жилые дома, учебное заведение, административное здание и объекты инфраструктуры, пострадавших нет.

Война •   •  3999 просмотра
Донетчина: рф за сутки ударила ракетами по Покровску, Новогродовке и Селидовому

В Совете ЕС планируют одобрить миграционный пакт, который содержит значительные реформы по политике убежища

Совет ЕС планирует утвердить миграционный пакт, содержащий значительные реформы политики убежища, требующий от стран ЕС принять тысячи искателей убежища из прифронтовых государств или предоставить ресурсы, а также позволяющий заключать соглашения со странами транзита и происхождения для ограничения количества прибывающих мигрантов.

политика •   •  4685 просмотра
В Совете ЕС планируют одобрить миграционный пакт, который содержит значительные реформы по политике убежища

Шольц: на Саммите мира переговоры об окончании войны в Украине вестись не будут

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что на предстоящем Глобальном саммите мира в Швейцарии не будут обсуждать процесс прекращения войны в Украине, а будут обсуждать такие вопросы, как ядерная безопасность, экспорт зерна, обмен пленными и табу на использование ядерного оружия.

Война •   •  5486 просмотра
Шольц: на Саммите мира переговоры об окончании войны в Украине вестись не будут

В Харьковской области на фоне усиления вражеских обстрелов эвакуировали уже более 7,5 тыс. человек - ОВА

7 531 человек, в том числе 568 детей и 201 человек с инвалидностью, были эвакуированы в Харьковской области в более безопасные места из-за обстрелов со стороны врага.

Общество •   •  6164 просмотра
В Харьковской области на фоне усиления вражеских обстрелов эвакуировали уже более 7,5 тыс. человек - ОВА

Украинские воины уничтожают врага, зачищая Волчанск от российских ДРГ - Синегубов

Российские войска продолжают наступление на Волчанском направлении в условиях активных перестрелок на северных окраинах города, в то время как украинские силы работают для стабилизации ситуации и уничтожают противника.

Война •   •  5893 просмотра
Украинские воины уничтожают врага, зачищая Волчанск от российских ДРГ - Синегубов