На Сумщине 90% поврежденных объектов энергоснабжения восстанавливается в течение нескольких дней

До 90% поврежденных во время вражеских обстрелов объектов энергоснабжения восстанавливают за 2-3 дня. А всего с начала года уничтожено или повреждено более тысячи объектов, из которых 80% уже восстановлено. Об этом сообщил председатель Сумской ОГА Владимир Артюх в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Враг постоянно бьет по инфраструктуре. В первую очередь это энергосистемы, газоснабжение и водоснабжение. В целом наши энергетики достаточно профессионально и оперативно восстанавливают электроснабжение. Практически 90% поврежденных объектов энергоснабжения восстанавливается в течение 2-3 дней - говорит Артюх.

По его словам, в начале этого года, было уничтожено или повреждено более тысячи объектов. Благодаря действиям энергетиков 80% этих объектов уже восстановлено. Аналогичная ситуация с газоснабжением. Аварийные службы обеспечены всем необходимым, чтобы проводить восстановительные работы.

Безусловно, в 5-километровой зоне у нас сегодня существуют населенные пункты, которые отрезаны от энергоснабжения, потому что там есть большая опасность для наших аварийных служб. По возможности нам помогают ВСУ - отметил председатель Сумской ОГА.

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