Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
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Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
россияне 13 раз обстреляли Сумскую область: зафиксировано 78 взрывов
В Ереване антиправительственные протесты: сегодня уже десятки задержаний
Украине нужно передать еще 5-6 Patriot - премьер Дании
Волошин о ситуации в зоне ОСУВ "Хортица": на некоторых направлениях рф имела тактические успехи
Госдеп США: российские силы могут попытаться продвинуться на Харьковском направлении, но серьезных прорывов не ожидается
Основатель правящей партии Грузии отказал во встрече представителю Госдепа
"Слив" россиянам информацию о последствиях удара по Одессе: задержан еще один корректировщик
Украина на фоне дефицита продолжает брать аварийную помощь электричеством из ЕС, сегодня ограничения для промышленности планируются раньше - Минэнерго
Украина и Hyundai Engineering будут сотрудничать в строительстве ядерных объектов
С начала года более 30 тысяч ФОПов прекратили свою деятельность: где чаще всего закрывается бизнес
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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы
Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные
Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко
россияне 13 раз обстреляли Сумскую область: зафиксировано 78 взрывов
Россияне 13 раз обстреляли 8 населенных пунктов Сумской области, зафиксировав 78 взрывов из РСЗО, ствольной артиллерии и минометов.
В Ереване антиправительственные протесты: сегодня уже десятки задержаний
По меньшей мере 38 протестующих были задержаны в Ереване, Армения, на фоне антиправительственных протестов.
Украине нужно передать еще 5-6 Patriot - премьер Дании
Украина должна получить еще 5-6 комплексов ПВО Patriot от европейских стран, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.
Волошин о ситуации в зоне ОСУВ "Хортица": на некоторых направлениях рф имела тактические успехи
Ситуация в районе проведения ООС на Хортице остается сложной, продолжаются ожесточенные оборонительные бои, российские войска пытаются прорвать украинскую оборону, но Вооруженные силы Украины контролируют ситуацию, не допускают прорывов и наносят потери противнику, при этом ситуация динамично меняется и Украина восстанавливает позиции на отдельных участках.
Госдеп США: российские силы могут попытаться продвинуться на Харьковском направлении, но серьезных прорывов не ожидается
США ожидают, что российские войска попытаются продвинуться вперед на харьковском направлении, но не ожидают больших прорывов.
Основатель правящей партии Грузии отказал во встрече представителю Госдепа
Основатель правящей партии Грузии Бидзина Иванишвили отказался от встречи с помощником госсекретаря США Джеймсом О'Брайеном из-за того, что его средства были заморожены швейцарским банком из-за подозрений в российском происхождении.
"Слив" россиянам информацию о последствиях удара по Одессе: задержан еще один корректировщик
Служба безопасности Украины задержала еще одного российского агента, который сливал фсб информацию о последствиях двойного ракетного удара по Одессе 15 марта, в результате которого погиб 21 человек и еще 74 получили ранения.
Украина на фоне дефицита продолжает брать аварийную помощь электричеством из ЕС, сегодня ограничения для промышленности планируются раньше - Минэнерго
В связи со значительными повреждениями энергетических объектов и увеличением потребления электроэнергии, с 16:00 сегодня в Украине вводятся ограничения для промышленных потребителей, в то время как из ЕС поступают аварийные поставки электроэнергии.
Украина и Hyundai Engineering будут сотрудничать в строительстве ядерных объектов
НАЭК "Энергоатом" и южнокорейская компания Hyundai Engineering & Construction подписали меморандум о сотрудничестве, который поможет "Энергоатому" в строительстве новых ядерных объектов на территории Украины.
С начала года более 30 тысяч ФОПов прекратили свою деятельность: где чаще всего закрывается бизнес
За первые четыре месяца 2024 года прекратили деятельность 30 904 ФЛП, причем больше всего предприятий закрылось в Киевской, Харьковской и Днепропетровской областях, прежде всего в сферах розничной торговли, компьютерного программирования и оптовой торговли.