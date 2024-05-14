россияне 13 раз обстреляли Сумскую область: зафиксировано 78 взрывов

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
khotinХотин
mim-104-patriotMIM-104 Patriot
germaniyaГермания
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
  •  36696 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

Эксклюзив
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
  •  57733 просмотра

После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист

Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
  •  122417 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
13 мая 2024, 08:18  •  130473 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
13 мая 2024, 07:52  •  128195 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  174009 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  209755 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  214871 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  205962 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  159866 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Новости по теме
россияне 13 раз обстреляли Сумскую область: зафиксировано 78 взрывов

россияне 13 раз обстреляли Сумскую область: зафиксировано 78 взрывов

  •  8423 просмотра
В Ереване антиправительственные протесты: сегодня уже десятки задержаний

В Ереване антиправительственные протесты: сегодня уже десятки задержаний

  •  7470 просмотра
Украине нужно передать еще 5-6 Patriot - премьер Дании

Украине нужно передать еще 5-6 Patriot - премьер Дании

  •  11153 просмотра
Волошин о ситуации в зоне ОСУВ "Хортица": на некоторых направлениях рф имела тактические успехи

Волошин о ситуации в зоне ОСУВ "Хортица": на некоторых направлениях рф имела тактические успехи

  •  10255 просмотра
Госдеп США: российские силы могут попытаться продвинуться на Харьковском направлении, но серьезных прорывов не ожидается

Госдеп США: российские силы могут попытаться продвинуться на Харьковском направлении, но серьезных прорывов не ожидается

  •  11841 просмотра
Основатель правящей партии Грузии отказал во встрече представителю Госдепа

Основатель правящей партии Грузии отказал во встрече представителю Госдепа

  •  8999 просмотра
"Слив" россиянам информацию о последствиях удара по Одессе: задержан еще один корректировщик

"Слив" россиянам информацию о последствиях удара по Одессе: задержан еще один корректировщик

  •  10045 просмотра
Украина на фоне дефицита продолжает брать аварийную помощь электричеством из ЕС, сегодня ограничения для промышленности планируются раньше - Минэнерго

Украина на фоне дефицита продолжает брать аварийную помощь электричеством из ЕС, сегодня ограничения для промышленности планируются раньше - Минэнерго

  •  10378 просмотра
Украина и Hyundai Engineering будут сотрудничать в строительстве ядерных объектов

Украина и Hyundai Engineering будут сотрудничать в строительстве ядерных объектов

  •  10775 просмотра
С начала года более 30 тысяч ФОПов прекратили свою деятельность: где чаще всего закрывается бизнес

С начала года более 30 тысяч ФОПов прекратили свою деятельность: где чаще всего закрывается бизнес

  •  9832 просмотра

Популярные

Появилось первое фото Энтони Блинкена в Киеве

Появилось первое фото Энтони Блинкена в Киеве

  •  90268 просмотра
14 мая: Международный день чихуахуа, День танца маленьких утят

14 мая: Международный день чихуахуа, День танца маленьких утят

  •  101843 просмотра
В Белгороде прогремело множество взрывов - росСМИ

В Белгороде прогремело множество взрывов - росСМИ

  •  94206 просмотра
DeepState обновил карту боевых действий

DeepState обновил карту боевых действий

  •  102860 просмотра
Блинкен намерен посетить Украину - Politico

Блинкен намерен посетить Украину - Politico

  •  94423 просмотра

Публикации

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  254170 просмотра
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

10 мая 2024, 07:39  •  298959 просмотра
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

10 мая 2024, 06:49  •  300061 просмотра
Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

9 мая 2024, 14:50  •  307762 просмотра
Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

9 мая 2024, 10:03  •  318148 просмотра

россияне 13 раз обстреляли Сумскую область: зафиксировано 78 взрывов

Россияне 13 раз обстреляли 8 населенных пунктов Сумской области, зафиксировав 78 взрывов из РСЗО, ствольной артиллерии и минометов.

Война •   •  8423 просмотра
россияне 13 раз обстреляли Сумскую область: зафиксировано 78 взрывов

В Ереване антиправительственные протесты: сегодня уже десятки задержаний

По меньшей мере 38 протестующих были задержаны в Ереване, Армения, на фоне антиправительственных протестов.

Новости Мира •   •  7470 просмотра
В Ереване антиправительственные протесты: сегодня уже десятки задержаний

Украине нужно передать еще 5-6 Patriot - премьер Дании

Украина должна получить еще 5-6 комплексов ПВО Patriot от европейских стран, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Война •   •  11153 просмотра
Украине нужно передать еще 5-6 Patriot - премьер Дании

Волошин о ситуации в зоне ОСУВ "Хортица": на некоторых направлениях рф имела тактические успехи

Ситуация в районе проведения ООС на Хортице остается сложной, продолжаются ожесточенные оборонительные бои, российские войска пытаются прорвать украинскую оборону, но Вооруженные силы Украины контролируют ситуацию, не допускают прорывов и наносят потери противнику, при этом ситуация динамично меняется и Украина восстанавливает позиции на отдельных участках.

Война •   •  10255 просмотра
Волошин о ситуации в зоне ОСУВ "Хортица": на некоторых направлениях рф имела тактические успехи

Госдеп США: российские силы могут попытаться продвинуться на Харьковском направлении, но серьезных прорывов не ожидается

США ожидают, что российские войска попытаются продвинуться вперед на харьковском направлении, но не ожидают больших прорывов.

Война •   •  11841 просмотра
Госдеп США: российские силы могут попытаться продвинуться на Харьковском направлении, но серьезных прорывов не ожидается

Основатель правящей партии Грузии отказал во встрече представителю Госдепа

Основатель правящей партии Грузии Бидзина Иванишвили отказался от встречи с помощником госсекретаря США Джеймсом О'Брайеном из-за того, что его средства были заморожены швейцарским банком из-за подозрений в российском происхождении.

Новости Мира •   •  8999 просмотра
Основатель правящей партии Грузии отказал во встрече представителю Госдепа

"Слив" россиянам информацию о последствиях удара по Одессе: задержан еще один корректировщик

Служба безопасности Украины задержала еще одного российского агента, который сливал фсб информацию о последствиях двойного ракетного удара по Одессе 15 марта, в результате которого погиб 21 человек и еще 74 получили ранения.

Война •   •  10045 просмотра
"Слив" россиянам информацию о последствиях удара по Одессе: задержан еще один корректировщик

Украина на фоне дефицита продолжает брать аварийную помощь электричеством из ЕС, сегодня ограничения для промышленности планируются раньше - Минэнерго

В связи со значительными повреждениями энергетических объектов и увеличением потребления электроэнергии, с 16:00 сегодня в Украине вводятся ограничения для промышленных потребителей, в то время как из ЕС поступают аварийные поставки электроэнергии.

Война •   •  10378 просмотра
Украина на фоне дефицита продолжает брать аварийную помощь электричеством из ЕС, сегодня ограничения для промышленности планируются раньше - Минэнерго

Украина и Hyundai Engineering будут сотрудничать в строительстве ядерных объектов

НАЭК "Энергоатом" и южнокорейская компания Hyundai Engineering &amp; Construction подписали меморандум о сотрудничестве, который поможет "Энергоатому" в строительстве новых ядерных объектов на территории Украины.

Экономика •   •  10775 просмотра
Украина и Hyundai Engineering будут сотрудничать в строительстве ядерных объектов

С начала года более 30 тысяч ФОПов прекратили свою деятельность: где чаще всего закрывается бизнес

За первые четыре месяца 2024 года прекратили деятельность 30 904 ФЛП, причем больше всего предприятий закрылось в Киевской, Харьковской и Днепропетровской областях, прежде всего в сферах розничной торговли, компьютерного программирования и оптовой торговли.

Экономика •   •  9832 просмотра
С начала года более 30 тысяч ФОПов прекратили свою деятельность: где чаще всего закрывается бизнес