россияне 13 раз обстреляли Сумскую область: зафиксировано 78 взрывов

Ночью и утром россияне совершили 13 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, зафиксировано 78 взрывов. Обстрелам подверглись 8 общин, били из РСЗО, ствольной артиллерии и минометов. Пишет УНН с ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.

Ночью и утром враг обстрелял такие громады:

Середино-Будская громада: враг бил из РСЗО (4 взрыва). Новослободская громада: осуществлен обстрел из РСЗО (30 взрывов).

Белопольская громада: 13 мин сбросили россияне на территорию громады. Краснопольская громада: зафиксирован обстрел из ствольной артиллерии (9 взрывов).

Эсманьская громада: был обстрел из стрелкового оружия и минометный обстрел (6 взрывов). Хотинская община: враг ударил из минометов (8 взрывов).

Великописаревская громада: осуществлен минометный обстрел (3 взрыва). Зноб-Новгородская: зафиксирован минометный обстрел (5 взрывов).

Напомним,

Еще одна система противовоздушной обороны IRIS-T из Германии прибудет в Украину в мае, в дополнение к двум уже развернутым системам Patriot и третьей запланированной, поскольку Германия продолжает усиливать возможности противовоздушной обороны Украины.