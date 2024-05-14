росіяни 13 разів обстріляли Сумщину: зафіксовано 78 вибухів
Київ • УНН
Росіяни 13 разів обстріляли 8 населених пунктів Сумської області, зафіксувавши 78 вибухів з РСЗВ, ствольної артилерії та мінометів.
Вночі та вранці росіяни здійснили 13 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області, зафіксовано 78 вибухів. Обстрілів зазнали 8 громад, били з РСЗВ, ствольної артилерії та мінометів. Пише УНН з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.
Вночі та зранку ворог обстріляв такі громади:
Середино-Будська громада: ворог бив з РСЗВ (4 вибухи). Новослобідська громада: здійснено обстріл з РСЗВ (30 вибухів).
Білопільська громада: 13 мін скинули росіяни на територію громади. Краснопільська громада: зафіксовано обстріл з ствольної артилерії (9 вибухів).
Есманьська громада: був обстріл зі стрілецької зброї та мінометний обстріл (6 вибухів). Хотінська громада: ворог вдарив з мінометів (8 вибухів).
Великописарівська громада: здійснено мінометний обстріл (3 вибухи). Зноб-Новгородська: зафіксовано мінометний обстріл (5 вибухів).
Нагадаємо
Ще одна система протиповітряної оборони IRIS-T з Німеччини прибуде в Україну в травні, на додаток до двох вже розгорнутих систем Patriot і третьої запланованої, оскільки Німеччина продовжує посилювати можливості протиповітряної оборони України.