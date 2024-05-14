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росіяни 13 разів обстріляли Сумщину: зафіксовано 78 вибухів

росіяни 13 разів обстріляли Сумщину: зафіксовано 78 вибухів

Київ • УНН

 • 16095 перегляди

Росіяни 13 разів обстріляли 8 населених пунктів Сумської області, зафіксувавши 78 вибухів з РСЗВ, ствольної артилерії та мінометів.

Вночі та вранці росіяни здійснили 13 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області, зафіксовано 78 вибухів. Обстрілів зазнали 8 громад, били з РСЗВ, ствольної артилерії та мінометів. Пише УНН з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.

Вночі та зранку ворог обстріляв такі громади:

Середино-Будська громада: ворог бив з РСЗВ (4 вибухи). Новослобідська громада: здійснено обстріл з РСЗВ (30 вибухів).

Білопільська громада: 13 мін скинули росіяни на територію громади. Краснопільська громада: зафіксовано обстріл з ствольної артилерії (9 вибухів).

Есманьська громада: був обстріл зі стрілецької зброї та мінометний обстріл (6 вибухів). Хотінська громада: ворог вдарив з мінометів (8 вибухів).

Великописарівська громада: здійснено мінометний обстріл (3 вибухи). Зноб-Новгородська: зафіксовано мінометний обстріл (5 вибухів).

Нагадаємо

Ще одна система протиповітряної оборони IRIS-T з Німеччини прибуде в Україну в травні, на додаток до двох вже розгорнутих систем Patriot і третьої запланованої, оскільки Німеччина продовжує посилювати можливості протиповітряної оборони України.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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