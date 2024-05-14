На Сумщині 90% пошкоджених об'єктів енергопостачання відновлюється протягом кількох днів

До 90% пошкоджених під час ворожих обстрілів об'єктів енергопостачання відновлюють за 2-3 дні. А всього з початку року знищено або пошкоджено понад тисячу об'єктів, з яких 80% вже відновлено. Про це повідомив голова Сумської ОВА Володимир Артюх в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Ворог постійно б’є по інфраструктурі. В першу чергу це енергосистеми, газопостачання та водопостачання. В цілому наші енергетики досить професійно і оперативно відновлюють електропостачання. Практично 90% пошкоджених об'єктів енергопостачання відновлюється на протягом 2-3 днів

За його словами, на початку цього року, було знищено або пошкоджено понад тисячу об'єктів. Завдяки діям енергетиків 80% цих об'єктів уже відновлено. Аналогічна ситуація з газопостачанням. Аварійні служби забезпечені всім необхідним, щоб проводити відновлювальні роботи.

Безумовно, в 5-кілометровій зоні у нас сьогодні існують населені пункти, які відрізані від енергопостачання, тому що там є велика небезпека для наших аварійних служб. За можливості нам допомагають ЗСУ