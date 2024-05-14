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На Сумщині 90% пошкоджених об'єктів енергопостачання відновлюється протягом кількох днів

На Сумщині 90% пошкоджених об'єктів енергопостачання відновлюється протягом кількох днів

Київ • УНН

 • 14915 перегляди

У Сумській області до 90% пошкоджених об'єктів електропостачання відновлюються протягом 2-3 днів після обстрілів.

До 90% пошкоджених під час ворожих обстрілів об'єктів енергопостачання відновлюють за 2-3 дні. А всього з початку року знищено або пошкоджено понад тисячу об'єктів, з яких 80% вже відновлено. Про це повідомив голова Сумської ОВА Володимир Артюх в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Ворог постійно б’є по інфраструктурі. В першу чергу це енергосистеми, газопостачання та водопостачання. В цілому наші енергетики досить професійно і оперативно відновлюють електропостачання. Практично 90% пошкоджених об'єктів енергопостачання відновлюється на протягом 2-3 днів

- каже Артюх.

За його словами, на початку цього року, було знищено або пошкоджено понад тисячу об'єктів. Завдяки діям енергетиків 80% цих об'єктів уже відновлено. Аналогічна ситуація з газопостачанням. Аварійні служби забезпечені всім необхідним, щоб проводити відновлювальні роботи.

Безумовно, в 5-кілометровій зоні у нас сьогодні існують населені пункти, які відрізані від енергопостачання, тому що там є велика небезпека для наших аварійних служб. За можливості нам допомагають ЗСУ

- зазначив голова Сумської ОВА.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з азербайджанським колегою Джейхуном Байрамовим удари росії по енергетичній інфраструктурі України, подякував Азербайджану за гуманітарну допомогу та скоординував подальші двосторонні контакти.

росіяни 13 разів обстріляли Сумщину: зафіксовано 78 вибухів14.05.24, 10:50 • 16095 переглядiв

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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