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Обговорили удари рф по енергетичній інфраструктурі: Кулеба зідзвонився із главою МЗС Азербайджану

Обговорили удари рф по енергетичній інфраструктурі: Кулеба зідзвонився із главою МЗС Азербайджану

Київ • УНН

 • 26312 перегляди

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з азербайджанським колегою Джейхуном Байрамовим удари росії по енергетичній інфраструктурі України, подякував Азербайджану за гуманітарну допомогу та скоординував подальші двосторонні контакти.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Азербайджану Джейхуном Байрамовим - поговорили про удари рф по енергетичній інфраструктурі та скоординували подальші контакти, передає УНН.

"Під час нашої розмови ми з Джейхуном Байрамовим відзначили високий рівень співпраці між Україною та Азербайджаном. Я подякував Азербайджану за гуманітарну допомогу. Я також поінформував свого колегу про удари росії по цивільній та енергетичній інфраструктурі України. Ми скоординували подальші двосторонні контакти", - повідомив Кулеба у Twitter.

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Антоніна Туманова

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