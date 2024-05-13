Обговорили удари рф по енергетичній інфраструктурі: Кулеба зідзвонився із главою МЗС Азербайджану
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з азербайджанським колегою Джейхуном Байрамовим удари росії по енергетичній інфраструктурі України, подякував Азербайджану за гуманітарну допомогу та скоординував подальші двосторонні контакти.
Глава МЗС України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Азербайджану Джейхуном Байрамовим - поговорили про удари рф по енергетичній інфраструктурі та скоординували подальші контакти, передає УНН.
"Під час нашої розмови ми з Джейхуном Байрамовим відзначили високий рівень співпраці між Україною та Азербайджаном. Я подякував Азербайджану за гуманітарну допомогу. Я також поінформував свого колегу про удари росії по цивільній та енергетичній інфраструктурі України. Ми скоординували подальші двосторонні контакти", - повідомив Кулеба у Twitter.
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