Обсудили удары рф по энергетической инфраструктуре: Кулеба созвонился с главой МИД Азербайджана

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым - поговорили об ударах рф по энергетической инфраструктуре и скоординировали дальнейшие контакты, передает УНН.

"Во время нашего разговора мы с Джейхуном Байрамовым отметили высокий уровень сотрудничества между Украиной и Азербайджаном. Я поблагодарил Азербайджан за гуманитарную помощь. Я также проинформировал своего коллегу об ударах россии по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины. Мы скоординировали дальнейшие двусторонние контакты", - сообщил Кулеба в Twitter.

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