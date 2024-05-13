Кулеба встретился с президентом Сербии Вучичем: договорились провести бизнес-форум

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
  •  91697 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
  •  109927 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
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И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  162248 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  208398 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  214187 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  205578 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  159727 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  151869 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  131261 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

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9 мая 2024, 10:03  •  290624 просмотра

Кулеба встретился с президентом Сербии Вучичем: договорились провести бизнес-форум

Во время визита в Сербию министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с президентом Александром Вучичем и обсудил вопросы расширения двусторонней торговли, пути Украины и Сербии в Европейский Союз, а также решение Сербии возобновить работу своего посольства в Украине.

Экономика •   •  5324 просмотра
Кулеба встретился с президентом Сербии Вучичем: договорились провести бизнес-форум

Зеленский о ситуации на Харьковщине: все больше становится наших результатов

В Харьковской области продолжаются украинские контратаки, которые укрепляют такие районы, как Волчанск и приграничные районы, под командованием бригадного генерала Михаила Драпатого, уничтожая российскую пехоту и технику.

Война •   •  6203 просмотра
Зеленский о ситуации на Харьковщине: все больше становится наших результатов

Харьков выделит дополнительные средства на нужды Сил обороны - Терехов

Харьков выделит дополнительные средства на нужды Сил обороны, которые защищают город и регион в условиях нового российского наступления на севере Украины.

Война •   •  6914 просмотра
Харьков выделит дополнительные средства на нужды Сил обороны - Терехов

Украина в мае получит систему IRIS-T от Германии

Еще одна система противовоздушной обороны IRIS-T из Германии прибудет в Украину в мае, в дополнение к двум уже развернутым системам Patriot и третьей запланированной, поскольку Германия продолжает усиливать возможности противовоздушной обороны Украины.

Война •   •  7917 просмотра
Украина в мае получит систему IRIS-T от Германии

В Украину прибыл старший директор по вопросам Европы в Совете нацбезопасности США

Майкл Карпентер, старший директор по европейским делам Совета национальной безопасности США, прибыл в Киев, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Соединенными Штатами Украины в ее борьбе против незаконной агрессии России.

политика •   •  7851 просмотра
В Украину прибыл старший директор по вопросам Европы в Совете нацбезопасности США

В Тбилиси приостановили выдачу британских виз из-за протестов и полицейских кордонов

Посольство Великобритании в Грузии временно закрыло свой визовый центр в Тбилиси из-за протестов у здания парламента относительно противоречивого закона об "иностранном влиянии".

Новости Мира •   •  6873 просмотра
В Тбилиси приостановили выдачу британских виз из-за протестов и полицейских кордонов

Aston Martin Vantage получит полностью новый интерьер и значительное обновление мощности

Aston Martin Vantage 2025 года получит новый смелый кузов, значительно более мощный 656-сильный 4,0-литровый двигатель V8 с турбонаддувом и высокотехнологичный интерьер.

Технологии •   •  8419 просмотра
Aston Martin Vantage получит полностью новый интерьер и значительное обновление мощности

россияне почти два десятка раз атаковали Днепропетровскую область: повреждены жилые дома и агрофирма

Российско-оккупационные войска 17 раз обстреляли Днепропетровскую область, повредив здания, жилые дома, автомобиль, теплицы, хозяйственные постройки, сельскохозяйственное предприятие, линии электропередач и газопроводы, используя артиллерию и беспилотники-камикадзе.

Война •   •  8972 просмотра
россияне почти два десятка раз атаковали Днепропетровскую область: повреждены жилые дома и агрофирма

Женская сборная Украины по пляжному волейболу вышла в финал Кубка наций CEV

Женская сборная Украины по пляжному волейболу выиграла все шесть матчей, не проиграв ни одного сета, и вышла в финал Кубка наций CEV.

спорт •   •  7322 просмотра
Женская сборная Украины по пляжному волейболу вышла в финал Кубка наций CEV

Снайперы рф обстреляли бронированное авто полицейских во время эвакуации людей из Волчанска

российские снайперы обстреляли бронированный автомобиль полиции, который эвакуировал людей из Волчанска Харьковской области, но машина спасла жизнь трем правоохранителям, никто не пострадал.

Война •   •  9285 просмотра
Снайперы рф обстреляли бронированное авто полицейских во время эвакуации людей из Волчанска