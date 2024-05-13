Кулеба встретился с президентом Сербии Вучичем: договорились провести бизнес-форум

Во время визита в Сербию глава МИД Украины Дмитрий Кулеба встретился с президентом республики Александром Вучичем. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства Украины.

Детали

Я был принят Президентом Республики Сербия Александром Вучичем, чтобы продолжить их продуктивный диалог с Президентом Владимиром Зеленским и выполнить предварительные договоренности между двумя лидерами - заявления Кулебы.

Кулеба и премьер Сербии обсудили пути расширения двусторонней торговли

Стороны обсудили ряд двусторонних вопросов. В частности украинско-сербский бизнес-форум, который согласовал президент Сербии. Также Киев благодарен за решение Белграда возобновить работу посольства Сербии в Украине впервые с марта 2022 года.

Эти решения пойдут на пользу развитию обоих наших народов. Мы также обсудили путь наших стран в Европейский Союз. Проект объединенной Европы будет полным только с присоединением Восточной Европы и Западных Балкан - подытожил глава МИД Украины.

Дополнение

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба совершил неожиданный визит в Сербию вместе с первой леди Украины Еленой Зеленской в знак потепления отношений между двумя государствами.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Кулеба встретился с министром иностранных дел Сербии Джуричем в Белграде, чтобы обсудить развитие двустороннего сотрудничества, а также интеграцию двух стран в ЕС.