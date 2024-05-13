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Кулеба встретился с президентом Сербии Вучичем: договорились провести бизнес-форум
Во время визита в Сербию министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с президентом Александром Вучичем и обсудил вопросы расширения двусторонней торговли, пути Украины и Сербии в Европейский Союз, а также решение Сербии возобновить работу своего посольства в Украине.
Зеленский о ситуации на Харьковщине: все больше становится наших результатов
В Харьковской области продолжаются украинские контратаки, которые укрепляют такие районы, как Волчанск и приграничные районы, под командованием бригадного генерала Михаила Драпатого, уничтожая российскую пехоту и технику.
Харьков выделит дополнительные средства на нужды Сил обороны - Терехов
Харьков выделит дополнительные средства на нужды Сил обороны, которые защищают город и регион в условиях нового российского наступления на севере Украины.
Украина в мае получит систему IRIS-T от Германии
Еще одна система противовоздушной обороны IRIS-T из Германии прибудет в Украину в мае, в дополнение к двум уже развернутым системам Patriot и третьей запланированной, поскольку Германия продолжает усиливать возможности противовоздушной обороны Украины.
В Украину прибыл старший директор по вопросам Европы в Совете нацбезопасности США
Майкл Карпентер, старший директор по европейским делам Совета национальной безопасности США, прибыл в Киев, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Соединенными Штатами Украины в ее борьбе против незаконной агрессии России.
В Тбилиси приостановили выдачу британских виз из-за протестов и полицейских кордонов
Посольство Великобритании в Грузии временно закрыло свой визовый центр в Тбилиси из-за протестов у здания парламента относительно противоречивого закона об "иностранном влиянии".
Aston Martin Vantage получит полностью новый интерьер и значительное обновление мощности
Aston Martin Vantage 2025 года получит новый смелый кузов, значительно более мощный 656-сильный 4,0-литровый двигатель V8 с турбонаддувом и высокотехнологичный интерьер.
россияне почти два десятка раз атаковали Днепропетровскую область: повреждены жилые дома и агрофирма
Российско-оккупационные войска 17 раз обстреляли Днепропетровскую область, повредив здания, жилые дома, автомобиль, теплицы, хозяйственные постройки, сельскохозяйственное предприятие, линии электропередач и газопроводы, используя артиллерию и беспилотники-камикадзе.
Женская сборная Украины по пляжному волейболу вышла в финал Кубка наций CEV
Женская сборная Украины по пляжному волейболу выиграла все шесть матчей, не проиграв ни одного сета, и вышла в финал Кубка наций CEV.
Снайперы рф обстреляли бронированное авто полицейских во время эвакуации людей из Волчанска
российские снайперы обстреляли бронированный автомобиль полиции, который эвакуировал людей из Волчанска Харьковской области, но машина спасла жизнь трем правоохранителям, никто не пострадал.