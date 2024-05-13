Кулеба и премьер Сербии обсудили пути расширения двусторонней торговли

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и премьер-министр Сербии Милош Вучевич обсудили пути расширения двусторонней торговли и возвращения ее к довоенному уровню, передает УНН.

"Я встретился с премьер-министром Сербии Милошем Вучевичем и выразил благодарность за гуманитарную помощь Сербии Украине. Мы обсудили пути расширения двусторонней торговли и возвращения ее к довоенному уровню", - написал Кулеба.

Он сообщил также, что в этом контексте они договорились о проведении первого с 2013 года заседания Межправительственной украинско-сербской комиссии по вопросам торгово-экономического и научно-технического сотрудничества.

Дополнение

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба совершил неожиданный визит в дружественную россии Сербию вместе с первой леди Украины Еленой Зеленской в знак потепления отношений между двумя государствами.

Кулеба встретился с президентом Сербии Александаром Вучичем и новым премьер-министром Сербии Милошем Вучевичем.

Также Кулеба провел встречу с министром иностранных дел Сербии Марко Джуричем, обсудили пути развития двустороннего сотрудничества.