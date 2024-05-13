Кулеба и премьер Сербии обсудили пути расширения двусторонней торговли

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Европейская комиссия раскритиковала организаторов "Евровидения" за запрет флагов ЕС во время финала конкурса 2024 года, назвав это подарком "врагам Европы" и потребовав объяснений.
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Местные власти Харьковской области решили принудительно эвакуировать 113 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, из приграничных населенных пунктов в связи с новым российским наступлением в регионе.
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В Одесской области засеяли экспериментальные хлопковые поля, всходы ожидаются через две недели, поскольку регион имеет благоприятные условия для выращивания этой культуры с экономическим потенциалом и безотходным производством.
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На Буковине разоблачили правоохранителя, который помогал уклонистам выехать за границу
Правоохранителя задержали за то, что он, используя свое служебное положение, незаконно помогал военнообязанным мужчинам незаконно покинуть Украину. Теперь мужчине грозит до до 9 лет за решеткой с конфискацией имущества.