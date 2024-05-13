Кулеба зустрівся із главою МЗС Сербії: обговорили шляхи розвитку двосторонньої співпраці
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України Кулеба зустрівся з міністром закордонних справ Сербії Джуричем у Белграді, щоб обговорити розвиток двостороннього співробітництва, а також інтеграцію двох країн до ЄС.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч з міністром закордонних справ Сербії Марко Джуричем, обговорили шляхи розвитку двосторонньої співпраці. Про це глава МЗС України написав у соцмережі Х, передає УНН.
У Белграді ми з міністром закордонних справ Сербії Марко Джуричем обговорили шляхи розвитку нашої двосторонньої співпраці. Міністр Джурич висловив підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Я відповів йому взаємністю щодо Сербії. Ми також обговорили інтеграцію наших країн до ЄС,
Доповнення
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та перша леді Олена Зеленська здійснили несподіваний візит до дружньої до росії Сербії, що свідчить про потепління відносин між двома країнами, незважаючи на відмову Сербії приєднатися до міжнародних санкцій проти москви через війну в Україні.