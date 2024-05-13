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Кулеба здійснив несподіваний візит до Сербії: зустрівся з президентом і прем'єром

Кулеба здійснив несподіваний візит до Сербії: зустрівся з президентом і прем'єром

Київ • УНН

 • 16362 перегляди

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та перша леді Олена Зеленська здійснили несподіваний візит до дружньої до росії Сербії, що свідчить про потепління відносин між двома країнами, незважаючи на відмову Сербії приєднатися до міжнародних санкцій проти москви через війну в Україні, пишуть ЗМІ.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснив несподіваний візит до дружньої до росії Сербії разом із першою леді України Оленою Зеленською на знак потепління відносин між двома державами, повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

Як повідомляли у МЗС України, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба перебуває у Белграді 12-13 травня у межах візиту до Сербії першої леді України Олени Зеленської. "Програма глави МЗС України в Белграді передбачає проведення зустрічей з президентом Республіки Сербія Александаром Вучичем, головою Народної Скупщини Аною Брнабич, прем’єр-міністром Мілошем Вучевичем та міністром закордонних справ Марком Джуричем", - вказували в МЗС.

"Під час свого першого візиту до Сербії з початку російської агресії проти України у 2022 році Кулеба зустрівся з президентом Сербії Александаром Вучичем і новим прем’єр-міністром Сербії Мілошем Вучевічем, в уряді якого є кілька проросійських міністрів, у тому числі двоє, які потрапили під санкції США", - пише The Guardian.

У заяві офісу прем’єр-міністра країни після переговорів йдеться, що "Сербія віддана повазі міжнародного права та територіальної цілісності кожної держави-члена ООН, включаючи Україну".

Хоча Сербія засудила російську агресію проти України, вона відмовилася приєднатися до міжнародних санкцій проти москви та натомість підтримує теплі та дружні відносини зі своїм традиційним слов’янським союзником, пише видання.

Сербія проголосила нейтралітет щодо війни в Україні, а її влада запевняє, що Сербія не постачає зброю жодній стороні. 

Візит Кулеби та Зеленської, які в неділю відвідали сербську столицю з першою леді Сербії Тамарою Вучич, у москві зустріли критикою. Коментарі читачів у російських державних ЗМІ на кшталт "соромно" опублікували у росЗМІ, зазначає видання.

Новий уряд Сербії підтверджує мету членства в ЄС, але відмовляється запроваджувати санкції проти росії02.05.24, 18:17 • 20960 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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