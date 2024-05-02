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Новий уряд Сербії підтверджує мету членства в ЄС, але відмовляється запроваджувати санкції проти росії

Новий уряд Сербії підтверджує мету членства в ЄС, але відмовляється запроваджувати санкції проти росії

Київ • УНН

 • 20960 перегляди

Нова урядова програма Сербії підтверджує членство в ЄС як стратегічну мету, але відмовляється запроваджувати санкції проти росії або визнавати незалежність Косова, незважаючи на тиск з боку ЄС.

Представник уряду Сербії та лідер правлячої Сербської прогресивної партії Мілош Вучевич під час презентації програми нового уряду Сербії в парламенті заявив, що членство в Європейському Союзі залишається для країни стратегічною метою, але водночас Сербія не буде запроваджувати санкції проти росії. Про це УНН пише з посиланням на Радіо Свободу.

Повне членство в ЄС залишається стратегічною метою Сербії

- сказав Вучевич.

Він додав, що цей процес "обтяжений нещодавно запровадженими політичними критеріями". За його словами, очікування ЄС пов'язані з тим, що Сербія "принизить" себе, визнавши незалежність Косова і приєднавшись до санкцій проти росії через її вторгнення в Україну. Вучевич заявив, що Сербія не приєднається до санкцій проти росії.

Немає сумнівів у тому, що тиск продовжиться, можливо, посилиться, але наша рішучість залишатися на колишніх позиціях. Ми чітко засудили напад росії на Україну, але заявили, що не приєднаємося до політики санкцій

- заявив він.

Він також додав, що для Сербії непорушна територіальна цілісність України.

Нагадаємо

Парламентська асамблея Ради Європи проголосувала за рекомендацію щодо членства Косова, незважаючи на опозицію Сербії.

Сербія та Угорщина на кордоні блокують транзит маскувальних сіток для ЗСУ - волонтери 06.04.24, 16:42 • 46820 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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