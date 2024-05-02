Новий уряд Сербії підтверджує мету членства в ЄС, але відмовляється запроваджувати санкції проти росії

Представник уряду Сербії та лідер правлячої Сербської прогресивної партії Мілош Вучевич під час презентації програми нового уряду Сербії в парламенті заявив, що членство в Європейському Союзі залишається для країни стратегічною метою, але водночас Сербія не буде запроваджувати санкції проти росії. Про це УНН пише з посиланням на Радіо Свободу.

Він додав, що цей процес "обтяжений нещодавно запровадженими політичними критеріями". За його словами, очікування ЄС пов'язані з тим, що Сербія "принизить" себе, визнавши незалежність Косова і приєднавшись до санкцій проти росії через її вторгнення в Україну. Вучевич заявив, що Сербія не приєднається до санкцій проти росії.

Немає сумнівів у тому, що тиск продовжиться, можливо, посилиться, але наша рішучість залишатися на колишніх позиціях. Ми чітко засудили напад росії на Україну, але заявили, що не приєднаємося до політики санкцій