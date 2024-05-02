Новий уряд Сербії підтверджує мету членства в ЄС, але відмовляється запроваджувати санкції проти росії
Київ • УНН
Нова урядова програма Сербії підтверджує членство в ЄС як стратегічну мету, але відмовляється запроваджувати санкції проти росії або визнавати незалежність Косова, незважаючи на тиск з боку ЄС.
Представник уряду Сербії та лідер правлячої Сербської прогресивної партії Мілош Вучевич під час презентації програми нового уряду Сербії в парламенті заявив, що членство в Європейському Союзі залишається для країни стратегічною метою, але водночас Сербія не буде запроваджувати санкції проти росії. Про це УНН пише з посиланням на Радіо Свободу.
Повне членство в ЄС залишається стратегічною метою Сербії
Він додав, що цей процес "обтяжений нещодавно запровадженими політичними критеріями". За його словами, очікування ЄС пов'язані з тим, що Сербія "принизить" себе, визнавши незалежність Косова і приєднавшись до санкцій проти росії через її вторгнення в Україну. Вучевич заявив, що Сербія не приєднається до санкцій проти росії.
Немає сумнівів у тому, що тиск продовжиться, можливо, посилиться, але наша рішучість залишатися на колишніх позиціях. Ми чітко засудили напад росії на Україну, але заявили, що не приєднаємося до політики санкцій
Він також додав, що для Сербії непорушна територіальна цілісність України.
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Парламентська асамблея Ради Європи проголосувала за рекомендацію щодо членства Косова, незважаючи на опозицію Сербії.
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