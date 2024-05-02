Новое правительство Сербии подтверждает цель членства в ЕС, но отказывается вводить санкции против россии

Представитель правительства Сербии и лидер правящей Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич во время презентации программы нового правительства Сербии в парламенте заявил, что членство в Европейском Союзе остается для страны стратегической целью, но в то же время Сербия не будет вводить санкции против россии. Об этом УНН пишет со ссылкой на Радио Свободу.

Полное членство в ЕС остается стратегической целью Сербии - сказал Вучевич.

Он добавил, что этот процесс "отягощен недавно введенными политическими критериями". По его словам, ожидания ЕС связаны с тем, что Сербия "унизит" себя, признав независимость Косово и присоединившись к санкциям против россии из-за ее вторжения в Украину. Вучевич заявил, что Сербия не присоединится к санкциям против россии.

Нет сомнений в том, что давление продолжится, возможно, усилится, но наша решимость оставаться на прежних позициях. Мы четко осудили нападение россии на Украину, но заявили, что не присоединимся к политике санкций - заявил он.

Он также добавил, что для Сербии незыблема территориальная целостность Украины.

Напомним

Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за рекомендацию о членстве Косово, несмотря на оппозицию Сербии.

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