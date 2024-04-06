Сербия и Венгрия на границе блокируют транзит маскировочных сеток для ВСУ - волонтеры

Команда волонтеров Ukrainogorci решили временно прекратить изготовление маскировочных сеток для ВСУ, ведь Сербия и Венгрия на границе блокируют их транзит, а также и носилок для раненых. Об этом команда волонтеров написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

Детали

К сожалению, мы вынуждены поставить сетки на паузу. Почему? Потому что Сербия и Венгрия не пропускают транзит сеток (заодно и носилки для раненых). Есть путь через Албанию, но пока мы смогли перевезти одну сетку за месяц, а на складе их аж 9 - говорится в сообщении.

Команда отметила, что ищут волонтера, который поможет с логистикой.

Напомним

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