Сербия и Венгрия на границе блокируют транзит маскировочных сеток для ВСУ - волонтеры
Киев • УНН
Команда украинских волонтеров была вынуждена временно прекратить производство маскировочных сеток и нош для Вооруженных сил Украины из-за блокирования Сербией и Венгрией их транзита.
Команда волонтеров Ukrainogorci решили временно прекратить изготовление маскировочных сеток для ВСУ, ведь Сербия и Венгрия на границе блокируют их транзит, а также и носилок для раненых. Об этом команда волонтеров написала на своей странице в Facebook, передает УНН.
Детали
К сожалению, мы вынуждены поставить сетки на паузу. Почему? Потому что Сербия и Венгрия не пропускают транзит сеток (заодно и носилки для раненых). Есть путь через Албанию, но пока мы смогли перевезти одну сетку за месяц, а на складе их аж 9
Команда отметила, что ищут волонтера, который поможет с логистикой.
Напомним
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