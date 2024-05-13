Кулеба совершил неожиданный визит в Сербию: встретился с президентом и премьером

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба совершил неожиданный визит в дружественную россии Сербию вместе с первой леди Украины Еленой Зеленской в знак потепления отношений между двумя государствами, сообщает The Guardian, пишет УНН.

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Как сообщали в МИД Украины, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба находится в Белграде 12-13 мая в рамках визита в Сербию первой леди Украины Елены Зеленской. "Программа главы МИД Украины в Белграде предусматривает проведение встреч с президентом Республики Сербия Александаром Вучичем, председателем Народной Скупщины Аной Брнабич, премьер-министром Милошем Вучевичем и министром иностранных дел Марком Джуричем", - указывали в МИД.

"Во время своего первого визита в Сербию с начала российской агрессии против Украины в 2022 году Кулеба встретился с президентом Сербии Александаром Вучичем и новым премьер-министром Сербии Милошем Вучевичем, в правительстве которого есть несколько пророссийских министров, в том числе двое, которые попали под санкции США", - пишет The Guardian.

В заявлении офиса премьер-министра страны после переговоров говорится, что "Сербия привержена уважению международного права и территориальной целостности каждого государства-члена ООН, включая Украину".

Хотя Сербия осудила российскую агрессию против Украины, она отказалась присоединиться к международным санкциям против москвы и поддерживает теплые и дружеские отношения со своим традиционным славянским союзником, пишет издание.

Сербия провозгласила нейтралитет в отношении войны в Украине, а ее власти уверяют, что Сербия не поставляет оружие ни одной стороне.

Визит Кулебы и Зеленской, которые в воскресенье посетили сербскую столицу с первой леди Сербии Тамарой Вучич, в москве встретили критикой. Комментарии читателей в российских государственных СМИ вроде "стыдно" опубликовали в росСМИ, отмечает издание.

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