Кулеба встретился с главой МИД Сербии: обсудили пути развития двустороннего сотрудничества

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с министром иностранных дел Сербии Марко Джуричем, обсудили пути развития двустороннего сотрудничества. Об этом глава МИД Украины написал в соцсети Х, передает УНН.

В Белграде мы с министром иностранных дел Сербии Марко Джуричем обсудили пути развития нашего двустороннего сотрудничества. Министр Джурич выразил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Я ответил ему взаимностью в отношении Сербии. Мы также обсудили интеграцию наших стран в ЕС, - говорится в сообщении.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и первая леди Елена Зеленская совершили неожиданный визит в дружественную россии Сербию, что свидетельствует о потеплении отношений между двумя странами, несмотря на отказ Сербии присоединиться к международным санкциям против москвы из-за войны в Украине.