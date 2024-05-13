Кулеба встретился с главой МИД Сербии: обсудили пути развития двустороннего сотрудничества

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
  •  38659 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
  •  103629 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
  •  103710 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  158601 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  207756 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  213854 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  205413 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  159685 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  151838 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

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"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  131236 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  212959 просмотра
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Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

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9 мая 2024, 10:03  •  282395 просмотра

Кулеба встретился с главой МИД Сербии: обсудили пути развития двустороннего сотрудничества

Министр иностранных дел Украины Кулеба встретился с министром иностранных дел Сербии Джуричем в Белграде, чтобы обсудить развитие двустороннего сотрудничества, а также интеграцию двух стран в ЕС.

политика •   •  3024 просмотра
Кулеба встретился с главой МИД Сербии: обсудили пути развития двустороннего сотрудничества

Ким Чен Ын построил город для "ядерной элиты": уехать оттуда можно только по спецразрешениям

Северная Корея построила город для ученых и военных, участвующих в ее ядерной программе, откуда жителям запрещено выезжать без специального разрешения.

Новости Мира •   •  2793 просмотра
Ким Чен Ын построил город для "ядерной элиты": уехать оттуда можно только по спецразрешениям

Волгоградский НПЗ "Лукойла" был частично остановлен после дроновой атаки - Reuters

Волгоградский нефтеперерабатывающий завод российского нефтяного гиганта "Лукойл" был частично остановлен после дроновой атаки в воскресенье, пишут СМИ.

Война •   •  4737 просмотра
Волгоградский НПЗ "Лукойла" был частично остановлен после дроновой атаки - Reuters

На Харьковщине часть эвакуированных пытается вернуться, чтобы посадить огороды - глава Купянской РГА

Некоторые гражданские лица, которые выехали из Харьковской области из-за обязательной эвакуации, пытаются временно вернуться, чтобы засадить огороды, несмотря на непрерывное наступление российских войск в этом регионе.

Общество •   •  4963 просмотра
На Харьковщине часть эвакуированных пытается вернуться, чтобы посадить огороды - глава Купянской РГА

Генштаб: на Харьковском направлении враг совершил 11 атак, Силы обороны остановили продвижение россиян

Российские войска совершили 11 атак на Харьковском направлении, частично достигнув успеха в районе Лукьянца, но украинские войска остановили их продвижение и контратакуют.

Война •   •  5205 просмотра
Генштаб: на Харьковском направлении враг совершил 11 атак, Силы обороны остановили продвижение россиян

Ангела Меркель в ноябре опубликует свои мемуары, книга будет называться "Свобода"

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель 26 ноября опубликует мемуары, в которых расскажет о событиях своей жизни с 1954 по 2021 год, но не будет уделять внимание событиям, связанным с российским вторжением в Украину.

Новости Мира •   •  4492 просмотра
Ангела Меркель в ноябре опубликует свои мемуары, книга будет называться "Свобода"

Заморозки идут в Украину: каким областям приготовиться

Ночью 14 мая в западных, северных и Винницкой областях Украины ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-5°С, а 14-16 мая в большинстве областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Общество •   •  5322 просмотра
Заморозки идут в Украину: каким областям приготовиться

Кулеба совершил неожиданный визит в Сербию: встретился с президентом и премьером

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и первая леди Елена Зеленская совершили неожиданный визит в дружественную россии Сербию, что свидетельствует о потеплении отношений между двумя странами, несмотря на отказ Сербии присоединиться к международным санкциям против москвы из-за войны в Украине, пишут СМИ.

политика •   •  6477 просмотра
Кулеба совершил неожиданный визит в Сербию: встретился с президентом и премьером

Непальский альпинист Ками Рита установил новый рекорд, покорив Эверест 29 раз

Непальский альпинист Ками Рита установил новый рекорд: он в 29 раз поднялся на Эверест и это больше, чем кто-либо другой в мире.

спорт •   •  5162 просмотра
Непальский альпинист Ками Рита установил новый рекорд, покорив Эверест 29 раз

ЕС одобрил продление "торгового безвиза" для Украины еще на год

Европейский Союз одобрил продление "торгового безвиза" для Украины, позволив беспошлинную и безквотную торговлю еще на один год, оказав важную поддержку украинским производителям, экспорту и экономике.

Экономика •   •  7679 просмотра
ЕС одобрил продление "торгового безвиза" для Украины еще на год