Кулеба та прем’єр Сербії обговорили шляхи розширення двосторонньої торгівлі
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та прем'єр-міністр Сербії Мілош Вучевич обговорили шляхи розширення двосторонньої торгівлі та повернення її до довоєнного рівня.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та прем’єр-міністр Сербії Мілош Вучевич обговорили шляхи розширення двосторонньої торгівлі та повернення її до довоєнного рівня, передає УНН.
"Я зустрівся з прем'єр-міністром Сербії Мілошем Вучевичем та висловив подяку за гуманітарну допомогу Сербії Україні. Ми обговорили шляхи розширення двосторонньої торгівлі та повернення її до довоєнного рівня", - написав Кулеба.
Він повідомив також, що у цьому контексті вони домовилися про проведення першого з 2013 року засідання Міжурядової українсько-сербської комісії з питань торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва.
Доповнення
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснив несподіваний візит до дружньої до росії Сербії разом із першою леді України Оленою Зеленською на знак потепління відносин між двома державами.
Кулеба зустрівся з президентом Сербії Александаром Вучичем і новим прем’єр-міністром Сербії Мілошем Вучевічем.
Також Кулеба провів зустріч з міністром закордонних справ Сербії Марко Джуричем, обговорили шляхи розвитку двосторонньої співпраці.