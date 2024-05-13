Кулеба зустрівся з президентом Сербії Вучичем: домовилися провести бізнес-форум
Київ • УНН
Під час візиту до Сербії міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з президентом Александром Вучичем та обговорив питання розширення двосторонньої торгівлі, шляхи України та Сербії до Європейського Союзу, а також рішення Сербії відновити роботу свого посольства в Україні.
Під час візиту до Сербії голова МЗС України Дмитро Кулеба зустрівся з президентом республіки Александром Вучичем. Про це пише УНН з посиланням на заяву зовнішньополітичного відомства України.
Деталі
Я був прийнятий Президентом Республіки Сербія Александром Вучичем, щоб продовжити їх продуктивний діалог з Президентом Володимиром Зеленським та виконати попередні домовленості між двома лідерами
Кулеба та прем’єр Сербії обговорили шляхи розширення двосторонньої торгівлі13.05.24, 17:10 • 18320 переглядiв
Сторони обговорили низку двосторонніх питань. Зокрема українсько-сербський бізнес-форум, який погодив президент Сербії. Також Київ вдячний за рішення Белграда відновити роботу посольства Сербії в Україні вперше з березня 2022 року.
Ці рішення підуть на користь розвитку обох наших народів. Ми також обговорили шлях наших країн до Європейського Союзу. Проєкт об'єднаної Європи буде повним лише з приєднанням Східної Європи та Західних Балкан
Доповнення
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснив несподіваний візит до Сербії разом із першою леді України Оленою Зеленською на знак потепління відносин між двома державами.
Нагадаємо
Міністр закордонних справ України Кулеба зустрівся з міністром закордонних справ Сербії Джуричем у Белграді, щоб обговорити розвиток двостороннього співробітництва, а також інтеграцію двох країн до ЄС.