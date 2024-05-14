Військові цілодобово на зв'язку з адміністрацією Сумщини для захисту населення – голова ОВА

Сумська адміністрація цілодобово співпрацює з військовим командуванням, отримує повну інформацію і діє відповідно для захисту населення. Всі військові рекомендації виконуються. Про це повідомив голова Сумської ОВА Володимир Артюх в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Сумська адміністрація 24/7 комунікує з військовим командуванням підрозділів військової частини, яких знаходяться на території Сумської області. Повна інформація від військового командування, відповідних служб доводиться до військової адміністрації. І враховуючи цю інформацію, ми і діємо, і приймаємо рішення відповідно для захисту нашого населення

Він розповів, що виконані всі рекомендації, які надавали військові.

Минулого року, коли інтенсивність теж була висока, вздовж всього кордону, знову ж таки, за рекомендацією військових, ми ввели евакуацію в п'яти кілометровій зоні. Тому інформація у нас оперативно доводиться і ми впливаємо на виконання цих рекомендацій з нашими громадами