Військові цілодобово на зв'язку з адміністрацією Сумщини для захисту населення – голова ОВА
Київ • УНН
Сумська обласна адміністрація цілодобово співпрацює з військовим командуванням, отримує повну інформацію та діє відповідно до неї для захисту населення, виконуючи всі рекомендації військових.
Сумська адміністрація цілодобово співпрацює з військовим командуванням, отримує повну інформацію і діє відповідно для захисту населення. Всі військові рекомендації виконуються. Про це повідомив голова Сумської ОВА Володимир Артюх в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Сумська адміністрація 24/7 комунікує з військовим командуванням підрозділів військової частини, яких знаходяться на території Сумської області. Повна інформація від військового командування, відповідних служб доводиться до військової адміністрації. І враховуючи цю інформацію, ми і діємо, і приймаємо рішення відповідно для захисту нашого населення
Він розповів, що виконані всі рекомендації, які надавали військові.
Минулого року, коли інтенсивність теж була висока, вздовж всього кордону, знову ж таки, за рекомендацією військових, ми ввели евакуацію в п'яти кілометровій зоні. Тому інформація у нас оперативно доводиться і ми впливаємо на виконання цих рекомендацій з нашими громадами
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За словами очільника ГУР Кирила Буданова, росіяни з самого початку планували операцію і в Сумській області. Наразі невелике угруповання їхніх сил утримується в прикордонні біля міста Суджа. Ситуація поки не дозволила їм розпочати активні дії та реалізацію свого плану.
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