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Війська рф обстріляли прикордоння Чернігівщини, загинув чоловік

Війська рф обстріляли прикордоння Чернігівщини, загинув чоловік

Київ • УНН

 • 106169 перегляди

Внаслідок російських обстрілів прикордонних районів Чернігівської області загинув чоловік, зафіксовано 53 вибухи з різних видів зброї.

російська окупаційна армія 53 рази обстріляла прикордонні території Чернігівської області. Унаслідок російської агресії загинув чоловік. Про це повідомляє Північний кордон. Держприкордонслужба, пише УНН.

російська окупаційна армія продовжує застосовувати властиву собі тактику терору і веде обстріли по численних цивільних об'єктах нашої держави. Протягом доби російські війська завдали ударів з різного виду озброєння по прикордонню Чернігівської області. Зафіксовано 53 вибухи,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

  • Новгород-Сіверська громада: 13 вибухів (приходи, ймовірно з міномета 120 мм та FPV-дрону) в напрямку н.п. Грем’яч, Красний Хутір, Михальчина Слобода і Гай.
  • Семенівська громада: 22 вибухи (приходи, ймовірно з міномета 120 мм) в напрямку н.п. Карповичі та Леонівка.
  • Сновська громада: 16 вибухів (приходи, ймовірно з міномета 120 мм та ствольної артилерії) в напрямку н.п. Містки та Клюси.
  • Городняська громада: 2 вибухи (приходи, ймовірно FPV-дронів) в напрямку н.п. Мощенка.

Під час обстрілу місцевий житель одного з населених пунктів Новгород-Сіверської громади 1963 р.н., рухаючись по околиці населеного пункту, отримав численні поранення несумісні з життям та загинув на місці.

Нагадаємо

росіяни 24 рази обстріляли прикордонні райони та населені пункти Сумської області, зафіксувавши 165 вибухів з артилерії, мінометів, РСЗВ та безпілотників у різних населених пунктах.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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