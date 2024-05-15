Австралия в рамках пакета военной помощи передаст Украине скоростные лодки

В пакет военной помощи Украине от Австралии на сумму $100 млн войдет партия современных надувных лодок с жестким корпусом Sentinel 830R RHIB. Об этом сообщила пресс-служба компании Sentinel Boats, которая производит лодки, пишет УНН.

Детали

Как говорится в сообщении компании, скорость и маневренность платформы 830R будут использоваться в различных миссиях: от речных операций на сложных водных путях Украины до операций по высадке на борт в открытом море.

Лодки могут быстро разворачиваться и требуют минимального обслуживания, что обеспечивает большую оперативную готовность.

Суда строятся в специализированной мастерской Sentinel Boat в Хобарте. Количество запланированных к передаче бортов неизвестно, они будут предоставлены в ближайшие месяцы.

Напомним

Австралия предоставит Украине системы противовоздушной обороны малой дальности RBS 70 NG стоимостью $50 млн и беспилотники стоимостью $32,5 млн в рамках нового пакета оборонной помощи на сумму $100 млн.