Австралія в рамках пакета військової допомоги передасть Україні швидкісні човни
Київ • УНН
До пакета військової допомоги від Австралії на суму 100 млн дол увійде партія сучасних надувних човнів з жорстким корпусом Sentinel 830R RHIB.
У пакет військової допомоги Україні від Австралії на суму $100 млн увійде партія сучасних надувних човнів з жорстким корпусом Sentinel 830R RHIB. Про це повідомила пресслужба компанії Sentinel Boats, яка виробляє човни, пише УНН.
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Як йдеться у повідомленні компанії, швидкість і маневреність платформи 830R використовуватимуться в різних місіях: від річкових операцій на складних водних шляхах України до операцій з висадки на борт у відкритому морі.
Човни можуть швидко розгортатися та потребують мінімального обслуговування, що забезпечує більшу оперативну готовність.
Судна будуються в спеціалізованій майстерні Sentinel Boat у Хобарті. Кількість запланованих до передачі бортів невідома, вони будуть надані у найближчі місяці.
Нагадаємо
Австралія надасть Україні системи протиповітряної оборони малої дальності RBS 70 NG вартістю $50 млн та безпілотники вартістю $32,5 млн в рамках нового пакету оборонної допомоги на суму $100 млн.