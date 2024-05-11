Австралія надасть Україні системи ППО на $50 млн, безпілотники на $32,5 млн
Київ • УНН
Австралія надасть Україні системи протиповітряної оборони малої дальності RBS 70 NG вартістю $50 млн та безпілотники вартістю $32,5 млн в рамках нового пакету оборонної допомоги на суму $100 млн.
Австралія передасть Україні системи протиповітряної оборони малої дальності RBS 70 NG на суму близько 50 мільйонів доларів США та безпілотники на 32,5 мільйона доларів. Про це повідомляє Defence Industry Europe, передає УНН.
Деталі
Під час свого візиту до Львова міністр оборони Австралії Річард Марлз оголосив про новий пакет оборонної допомоги від Австралії на суму 100 мільйонів доларів, який має сприяти підвищенню обороноздатності України.
Однією з ключових складових цього пакету є передача австралійською армії систем протиповітряної оборони малої дальності RBS 70 NG на суму близько 50 мільйонів доларів США. Крім того, пакет допомоги включає 32,5 мільйона доларів на закупівлю безпілотників, а також різноманітне обладнання для солдатів: шоломи, черевики, генератори та жорсткі надувні човни.
Щодо деталей щодо кількості пускових установок RBS 70 NG та боєприпасів, що будуть передані, а також можливості надання додаткового обладнання, такого як радари протиповітряної оборони Giraffe AMB від шведської компанії Saab, поки що немає остаточних розголошень.
Додамо
Система RBS 70 NG, розроблена шведською компанією Saab, є вдосконаленою версією системи ППО RBS 70, призначеною для ураження повітряних цілей різного типу, включаючи безпілотники, гелікоптери та літаки, і володіє покращеними характеристиками та функціоналом, що підвищують її ефективність в умовах сучасного бойового середовища.
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