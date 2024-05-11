Австралия предоставит Украине системы ПВО на $50 млн, беспилотники на $32,5 млн

Австралия передаст Украине системы противовоздушной обороны малой дальности RBS 70 NG на сумму около 50 миллионов долларов США и беспилотники на 32,5 миллиона долларов. Об этом сообщает Defence Industry Europe, передает УНН.

Детали

Во время своего визита во Львов министр обороны Австралии Ричард Марлз объявил о новом пакете оборонной помощи от Австралии на сумму 100 миллионов долларов, который должен способствовать повышению обороноспособности Украины.

Одной из ключевых составляющих этого пакета является передача австралийской армии систем противовоздушной обороны малой дальности RBS 70 NG на сумму около 50 миллионов долларов США. Кроме того, пакет помощи включает 32,5 миллиона долларов на закупку беспилотников, а также разнообразное оборудование для солдат: шлемы, ботинки, генераторы и жесткие надувные лодки.

Относительно деталей по количеству пусковых установок RBS 70 NG и боеприпасов, которые будут переданы, а также возможности предоставления дополнительного оборудования, такого как радары противовоздушной обороны Giraffe AMB от шведской компании Saab, пока нет окончательных разглашений.

Добавим

Система RBS 70 NG, разработанная шведской компанией Saab, является усовершенствованной версией системы ПВО RBS 70, предназначенной для поражения воздушных целей различного типа, включая беспилотники, вертолеты и самолеты, и обладает улучшенными характеристиками и функционалом, повышающими ее эффективность в условиях современной боевой среды.

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