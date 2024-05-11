Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
Австралия предоставит Украине системы ПВО на $50 млн, беспилотники на $32,5 млн
Тактическая авиация противника активна на северо-восточном направлении
Местные на временно оккупированных территориях отказываются разговаривать на русском с гастролерами из рф
Харьков планирует создать подземные операционные, реанимационные и культурные учреждения
Война в Украине: Потери российской рабочей силы угрожают нефтяному сектору
Генеральная Ассамблея ООН предоставила Палестине статус государства-наблюдателя
Победа Украины является общей целью всех нас - Министр иностранных дел Латвии Браже
В Харькове прогремел взрыв
Венгрия отказывается участвовать в поддержке Украины и призывает к дипломатическому решению войны
Атака в белгородской области: насчитывается восемь пострадавших и значительные убытки
Популярные
Мать Джастина Бибера радуется из-за перспективы стать бабушкой, но поклонники вспоминают ее разрыв с сыном
Новые HIMARS, бронетехника и ракеты для ПВО: США раскрыли содержимое нового пакета военной помощи Украине
Взрыв прогремел в Харькове - СМИ
Партизаны обнаружили большую нефтебазу и стоянку военной техники в оккупированном Крыму
Бельгия выделит 9 млн евро для восстановления энергетической инфраструктуры в Украине
Публикации
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы
Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные
Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко
Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия
Австралия предоставит Украине системы ПВО на $50 млн, беспилотники на $32,5 млн
Австралия предоставит Украине системы противовоздушной обороны малой дальности RBS 70 NG стоимостью $50 млн и беспилотники стоимостью $32,5 млн в рамках нового пакета оборонной помощи на сумму $100 млн.
Тактическая авиация противника активна на северо-восточном направлении
На северо-восточном направлении наблюдалась активность тактической авиации противника, что создавало угрозу нанесения воздушных ударов, информируют в Воздушных Силах Вооруженных Сил Украины.
Местные на временно оккупированных территориях отказываются разговаривать на русском с гастролерами из рф
Местные жители на временно оккупированных территориях отказываются разговаривать на русском языке с российскими гастролерами, что вызывает жалобы и рассмотрение оккупационными властями вопроса о проведении "языковых курсов" для украинцев.
Харьков планирует создать подземные операционные, реанимационные и культурные учреждения
Харьков планирует создать операционные и реанимационные под землей на базе существующих медицинских учреждений, а также расширить сеть подземных культурных учреждений для поддержания безопасности и обеспечения непрерывного функционирования культурной и медицинской жизни.
Война в Украине: Потери российской рабочей силы угрожают нефтяному сектору
Война в Украине привела к значительным потерям российской рабочей силы: более полумиллиона российских солдат погибли, а в стратегически важной нефтегазовой отрасли не хватает около 40 000 работников, что ставит под угрозу ее нормальное функционирование.
Генеральная Ассамблея ООН предоставила Палестине статус государства-наблюдателя
Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию в поддержку палестинской государственности, придавая Палестине статус государства-наблюдателя: 143 страны проголосовали "за", 9 – "против" и 25 – "воздержались", хотя эта резолюция не гарантирует немедленного признания ООН палестинской государства.
Победа Украины является общей целью всех нас - Министр иностранных дел Латвии Браже
Во время встречи в Вильнюсе латвийские и литовские чиновники обсудили вопросы безопасности, поддержку права Украины на нанесение ударов по российским целям, сотрудничество в рамках ЕС и НАТО, а также важность проекта Rail Baltica для регионального сообщения и обороны. Страны Балтии считают, что их общей целью является поддержка Украины в ее усилиях противостоять российской агрессии и достижения победы.
В Харькове прогремел взрыв
В Харькове, Украина, был слышен взрыв.
Венгрия отказывается участвовать в поддержке Украины и призывает к дипломатическому решению войны
Венгрия отказывается участвовать в инициативах НАТО в поддержку Украины в войне с рф, называя их "провокацией к войне".
Атака в белгородской области: насчитывается восемь пострадавших и значительные убытки
Восемь гражданских лиц получили ранения, 21 жилой дом и автомобиль были повреждены в результате воздушной атаки в белгородской области рф.