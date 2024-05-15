В Иордании сорвана попытка поставки оружия диверсантам для дестабилизации ситуации - Reuters

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
  •  102351 просмотра

Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
  •  113298 просмотра

В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения

Эксклюзив
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
  •  123946 просмотра

Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева

Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
14 мая 2024, 08:04  •  151064 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

Эксклюзив
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
14 мая 2024, 06:52  •  137956 просмотра

После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист

Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
13 мая 2024, 12:24  •  157187 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
13 мая 2024, 08:18  •  153053 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
13 мая 2024, 07:52  •  131315 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  175845 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  210789 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Новости по теме
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В Иордании сорвана попытка поставки оружия диверсантам для дестабилизации ситуации - Reuters

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Зеленский и Шмыгаль осудили нападение на премьера Словакии Фицо

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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  346378 просмотра
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

10 мая 2024, 07:39  •  387874 просмотра
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

10 мая 2024, 06:49  •  386769 просмотра

В Иордании сорвана попытка поставки оружия диверсантам для дестабилизации ситуации - Reuters

Иордания сорвала поддерживаемый Ираном план контрабанды оружия в королевство для осуществления диверсий ячейкой "Братьев-мусульман", связанной с ХАМАС.

Новости Мира •   •  4561 просмотра
В Иордании сорвана попытка поставки оружия диверсантам для дестабилизации ситуации - Reuters

Войска рф обстреляли Александровку на Харьковщине: повреждены два многоквартирных дома

15 мая российские войска обстреляли из артиллерии село Александровка Харьковской области, повредив жилые дома, хозяйственные постройки, автомобили и разрушив магазин.

Война •   •  5515 просмотра
Войска рф обстреляли Александровку на Харьковщине: повреждены два многоквартирных дома

Франция передаст Украине новую партию ракет класса "земля-воздух" типа Aster

Франция поставит Украине новую партию зенитно-ракетных комплексов Aster для обеспечения непрерывной работы системы противовоздушной обороны SAMP-T.

Война •   •  8794 просмотра
Франция передаст Украине новую партию ракет класса "земля-воздух" типа Aster

Авиаудар рф по Херсону: количество раненых возросло до 18

В результате российского авиаудара по жилым кварталам Херсона количество раненых возросло до 18.

Общество •   •  8359 просмотра
Авиаудар рф по Херсону: количество раненых возросло до 18

Зеленский и Шмыгаль осудили нападение на премьера Словакии Фицо

На премьер-министра Словакии Роберта Фицо было совершено нападение, которое решительно осудили Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Денис Шмыгаль как неприемлемый акт насилия.

политика •   •  9480 просмотра
Зеленский и Шмыгаль осудили нападение на премьера Словакии Фицо

россияне продолжают попытки прорвать оборону неподалеку Старомайорского - Генштаб

россияне продолжают попытки прорвать украинскую оборону в районе Старомайорского на Ореховском направлении - только в районе этого населенного пункта оккупанты провели 18 штурмовых действий.

Война •   •  9666 просмотра
россияне продолжают попытки прорвать оборону неподалеку Старомайорского - Генштаб

российские оккупанты учат детей пилотировать БПЛА и готовят к выполнению боевых задач - Сопротивление

российские оккупанты втягивают детей в войну, обучая их пилотировать БПЛА, привлекая к военно-промышленному производству, переписывая учебники истории, нарушая международные нормы и права детей.

Война •   •  9838 просмотра
российские оккупанты учат детей пилотировать БПЛА и готовят к выполнению боевых задач - Сопротивление

Оккупанты предпринимают попытки потеснить подразделения Сил обороны в районе Волчанска

Российские войска пытаются вытеснить украинские войска из Волчанска Харьковской области, но украинские солдаты дают отпор, открывают ответный огонь и продолжают прочесывать северо-западные окраины города.

Война •   •  12453 просмотра
Оккупанты предпринимают попытки потеснить подразделения Сил обороны в районе Волчанска

Стрельба в премьера Словакии Фицо: появилось официальное сообщение о его состоянии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо получил несколько огнестрельных ранений и находится в опасном для жизни состоянии после покушения, сообщается на его официальном аккаунте в Facebook.

Новости Мира •   •  11860 просмотра
Стрельба в премьера Словакии Фицо: появилось официальное сообщение о его состоянии

Ермак обсудил Формулу мира и Глобальный саммит с лидерами ЕС в Брюсселе

Во время своей поездки из Копенгагена Андрей Ермак встретился с лидерами ЕС в Брюсселе, чтобы обсудить Украинскую формулу мира, предстоящий Глобальный саммит и сплочение международной поддержки для Украины.

политика •   •  12132 просмотра
Ермак обсудил Формулу мира и Глобальный саммит с лидерами ЕС в Брюсселе