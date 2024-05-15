В Иордании сорвана попытка поставки оружия диверсантам для дестабилизации ситуации - Reuters

Королевство Иордания предотвратила вероятный заговор под руководством Ирана с целью контрабанды оружия в королевство для проведения диверсий против правящей монархии. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

Сообщается, что оружие было отправлено поддерживаемыми Ираном ополченцами в Сирии ячейке «Мусульманского братства» в Иордании, которая имеет связи с военным крылом палестинской группировки ХАМАС. По их словам, тайник изъяли, когда члены ячейки, иорданцы палестинского происхождения, были арестованы в конце марта.

Иорданские источники не сообщили, какие именно акты саботажа планировались, сославшись на продолжающиеся расследования и тайные операции. По их словам, целью заговора была дестабилизация Иордании, страны, которая может стать региональной горячей точкой в кризисе в Газе, поскольку в ней расположена американская военная база и она граничит с Израилем, а также Сирией и Ираком, где действуют поддерживаемые Ираном группировки.

Источники не уточнили, какое именно оружие было изъято во время мартовского рейда, но отметили, что за последние месяцы службы безопасности предотвратили многочисленные попытки Ирана и его союзных группировок контрабанды оружия, включая мины Клеймор, взрывчатку C4 и Semtex, автоматы Калашникова и 107-мм ракеты "Катюша".

По данным иорданских источников, большая часть подпольного потока оружия в страну предназначалась для соседней, оккупированной Израилем палестинской территории Западного берега реки Иордан. Однако, по их словам, часть оружия - в том числе изъятая в марте - предназначалась для использования в Иордании ячейкой "Братства", связанной с боевиками ХАМАСа.

Они прячут это оружие в ямах, которые называются "мертвыми зонами", определяют их местонахождение с помощью GPS и фотографируют, а затем дают указания людям забрать его оттуда - рассказал один из источников.

Reuters пишет, что вероятный заговор и аресты происходят во время чрезвычайной напряженности на Ближнем Востоке. ХАМАС уже заявил, что "не имеет никакого отношения к любым действиям, направленным против Иордании", и что его целью является только Израиль.

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