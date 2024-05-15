У Йорданії зірвано спробу постачання зброї диверсантам для дестабілізації ситуації - Reuters
Київ • УНН
Йорданія зірвала підтримуваний Іраном план контрабанди зброї до королівства для здійснення диверсій осередком "Братів-мусульман", пов'язаним з ХАМАС.
Королівство Йорданія запобігла ймовірній змові під керівництвом Ірану з метою контрабанди зброї до королівства для проведення диверсій проти правлячої монархії. Про це пише Reuters з посиланням на джерела, передає УНН.
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Повідомляється, що зброя була відправлена підтримуваними Іраном ополченцями в Сирії осередку "Мусульманського братства" в Йорданії, який має зв'язки з військовим крилом палестинського угруповання ХАМАС. За їхніми словами, схованку вилучили, коли члени осередку, йорданці палестинського походження, були заарештовані наприкінці березня.
Йорданські джерела не повідомили, які саме акти саботажу планувалися, пославшись на триваючі розслідування і таємні операції. За їхніми словами, метою змови була дестабілізація Йорданії, країни, яка може стати регіональною гарячою точкою в кризі в Газі, оскільки в ній розташована американська військова база і вона межує з Ізраїлем, а також Сирією та Іраком, де діють підтримувані Іраном угруповання.
Джерела не уточнили, яку саме зброю було вилучено під час березневого рейду, але зазначили, що за останні місяці служби безпеки запобігли численним спробам Ірану і його союзних угруповань контрабанди зброї, включаючи міни Клеймор, вибухівку C4 і Semtex, автомати Калашникова і 107-мм ракети "Катюша".
За даними йорданських джерел, більша частина підпільного потоку зброї в країну призначалася для сусідньої, окупованої Ізраїлем палестинської території Західного берега річки Йордан. Однак, за їхніми словами, частина зброї - в тому числі вилучена в березні - призначалася для використання в Йорданії осередком "Братства", пов'язаним з бойовиками ХАМАСу.
Вони ховають цю зброю в ямах, які називаються "мертвими зонами", визначають їхнє місцезнаходження за допомогою GPS і фотографують, а потім дають вказівки людям забрати її звідти
Reuters пише, що ймовірна змова і арешти відбуваються в час надзвичайної напруженості на Близькому Сході. ХАМАС вже заявив, що "не має жодного відношення до будь-яких дій, спрямованих проти Йорданії", і що його метою є лише Ізраїль.
The Times: ХАМАС планував створення бази у Туреччині15.05.24, 01:58 • 23113 переглядiв