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The Times: ХАМАС планував створення бази у Туреччині

The Times: ХАМАС планував створення бази у Туреччині

Київ • УНН

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Згідно з документами, знайденими ізраїльськими військовими, ХАМАС планує створити секретні бази в Туреччині та інших країнах для координації атак на ізраїльські об'єкти, включаючи вбивства і саботажні операції.

Палестинський рух ісламізму ХАМАС планує створити секретну базу в Туреччині та осередки в інших місцях для координації атак на ізраїльські об'єкти в сусідніх країнах, включаючи членів НАТО. Про це пише The times, передає УНН.

Деталі

Саме це випливає з деяких документів, виявлених ізраїльською армією у будинку глави лідера ХАМАС сектору Газа, з якими ознайомилося видання.

У цьому документі описуються "зусилля Ізраїлю щодо монополізації сектора Газа за останнє десятиліття, дії, які б змусили ХАМАС перейти до оборони".

На думку анонімного автора плану, "немає іншого вибору, окрім як діяти з великими зусиллями щодо створення військових центрів, які стануть основою для спеціальних операцій, здатних посилити опір на військовому, дипломатичному та моральному рівні".

У документі під назвою "Створення бази в Туреччині" викладено трирічний план з метою "створення безлічі військових осередків і притулків у багатьох країнах", за яким слідує "навчання військових осередків та практичне планування диверсій та вбивств".

Цілями згаданих убивств є "офіцери та командири Моссада" – ізраїльського агентства зовнішньої розвідки – та "впливові громадяни Ізраїлю".

Дії, згадані у плані, також включають "диверсії на ізраїльських військово-морських судах" та "викрадення" людей.

Ізраїль продовжить операцію проти ХАМАСу у Рафаху, після попередження США про припинення постачання зброї - ЗМІ10.05.24, 13:52 • 29073 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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