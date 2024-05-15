The Times: ХАМАС планував створення бази у Туреччині
Київ • УНН
Згідно з документами, знайденими ізраїльськими військовими, ХАМАС планує створити секретні бази в Туреччині та інших країнах для координації атак на ізраїльські об'єкти, включаючи вбивства і саботажні операції.
Палестинський рух ісламізму ХАМАС планує створити секретну базу в Туреччині та осередки в інших місцях для координації атак на ізраїльські об'єкти в сусідніх країнах, включаючи членів НАТО. Про це пише The times, передає УНН.
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Саме це випливає з деяких документів, виявлених ізраїльською армією у будинку глави лідера ХАМАС сектору Газа, з якими ознайомилося видання.
У цьому документі описуються "зусилля Ізраїлю щодо монополізації сектора Газа за останнє десятиліття, дії, які б змусили ХАМАС перейти до оборони".
На думку анонімного автора плану, "немає іншого вибору, окрім як діяти з великими зусиллями щодо створення військових центрів, які стануть основою для спеціальних операцій, здатних посилити опір на військовому, дипломатичному та моральному рівні".
У документі під назвою "Створення бази в Туреччині" викладено трирічний план з метою "створення безлічі військових осередків і притулків у багатьох країнах", за яким слідує "навчання військових осередків та практичне планування диверсій та вбивств".
Цілями згаданих убивств є "офіцери та командири Моссада" – ізраїльського агентства зовнішньої розвідки – та "впливові громадяни Ізраїлю".
Дії, згадані у плані, також включають "диверсії на ізраїльських військово-морських судах" та "викрадення" людей.
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