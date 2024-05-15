The Times: ХАМАС планировал создание базы в Турции

Палестинское движение исламизма ХАМАС планирует создать секретную базу в Турции и ячейки в других местах для координации атак на израильские объекты в соседних странах, включая членов НАТО. Об этом пишет The times, передает УНН.

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Именно это следует из некоторых документов, обнаруженных израильской армией в доме главы лидера ХАМАС сектора Газа, с которыми ознакомилось издание.

В этом документе описываются "усилия Израиля по монополизации сектора Газа за последнее десятилетие, действия, которые бы заставили ХАМАС перейти к обороне".

По мнению анонимного автора плана, "нет другого выбора, кроме как действовать с большими усилиями по созданию военных центров, которые станут основой для специальных операций, способных усилить сопротивление на военном, дипломатическом и моральном уровне".

В документе под названием "Создание базы в Турции" изложен трехлетний план с целью "создания множества военных ячеек и убежищ во многих странах", за которым следует "обучение военных ячеек и практическое планирование диверсий и убийств".

Целями упомянутых убийств являются "офицеры и командиры Моссада" - израильского агентства внешней разведки - и "влиятельные граждане Израиля".

Действия, упомянутые в плане, также включают "диверсии на израильских военно-морских судах" и "похищение" людей.

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