15 мая: Международный день семьи, Всемирный день климата

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
  •  119388 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

Эксклюзив
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
  •  120304 просмотра

После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист

Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
13 мая 2024, 12:24  •  148375 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
13 мая 2024, 08:18  •  148148 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
13 мая 2024, 07:52  •  130250 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  175252 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  210405 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  215020 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  206081 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  159944 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

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Публикации

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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  291299 просмотра
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

10 мая 2024, 07:39  •  334195 просмотра
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Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

10 мая 2024, 06:49  •  334524 просмотра
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9 мая 2024, 10:03  •  350840 просмотра

15 мая: Международный день семьи, Всемирный день климата

Институт семьи прошел длительный путь трансформации от первобытного общества до наших дней, а динамичное развитие общества периодически вносит коррективы в восприятие некоторыми людьми традиционных семейных ценностей.

УНН Lite •   •  1456 просмотра
15 мая: Международный день семьи, Всемирный день климата

Эстония продаст необитаемый остров в Балтийском море на аукционе

Эстония выставит на аукцион незаселенный остров Хиралайд в Балтийском море с правом застройки по стартовой цене 480 000 евро.

Экономика •   •  227 просмотра
Эстония продаст необитаемый остров в Балтийском море на аукционе

Bloomberg: США хотят отправить в Украину еще одну батарею Patriot

Соединенные Штаты рассматривают возможность отправить в Украину еще одну батарею ПВО "Патриот" вместе с радарами, чтобы усилить ее противовоздушную оборону от усиленных российских атак.

Война •   •  770 просмотра
Bloomberg: США хотят отправить в Украину еще одну батарею Patriot

Google представил новый поиск на основе ИИ

Google внедряет поиск на основе искусственного интеллекта с моделью Gemini для предоставления прямых ответов и возможностей планирования, таких как планы питания и отпуска, а также визуальный поиск с помощью видео, который будет внедрен по всему миру к концу 2024 года.

Анонсы •   •  4728 просмотра
Google представил новый поиск на основе ИИ

Boeing во второй раз отложила запуск пилотируемой капсулы

Компания Boeing во второй раз отложила запуск пилотируемой космической капсулы Starliner к Международной космической станции из-за небольшой утечки гелия, обнаруженной в служебном модуле корабля.

Новости Мира •   •  5942 просмотра
Boeing во второй раз отложила запуск пилотируемой капсулы

Умерла Нобелевский лауреат по литературе Элис Манро

Нобелевский лауреат и лауреат Букеровской премии, канадская писательница Элис Манро, известная своим мастерством короткого рассказа, умерла в возрасте 93 лет в доме престарелых в Онтарио после того, как много лет страдала от деменции.

Общество •   •  6930 просмотра
Умерла Нобелевский лауреат по литературе Элис Манро

Комитет парламента Испании признал Голодомор геноцидом и призвал помогать Украине оружием

Комитет по иностранным делам парламента Испании подавляющим большинством голосов признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа и призвал продолжить военную помощь Украине для защиты ее демократии и территориальной целостности от России.

Война •   •  9909 просмотра
Комитет парламента Испании признал Голодомор геноцидом и призвал помогать Украине оружием

Молдова анонсировала соглашение о партнерстве с ЕС в сфере безопасности и обороны

Молдова объявила о подписании соглашения с Европейским Союзом о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны, которое расширяет сотрудничество в таких сферах, как укрепление устойчивости, кибербезопасность, борьба с дезинформацией, помощь оборонному сектору, участие в миссиях ЕС по урегулированию кризисных ситуаций и интегрированное управление границами.

политика •   •  6854 просмотра
Молдова анонсировала соглашение о партнерстве с ЕС в сфере безопасности и обороны

Турция хочет закрепить в законодательстве новый вид иностранного шпионажа

Турция рассматривает законодательство о криминализации нового вида иностранного шпионажа, который называется "агенты влияния", которые ведут антитурецкую пропаганду и подрывают экономический, социальный и общественный порядок страны.

Общество •   •  6945 просмотра
Турция хочет закрепить в законодательстве новый вид иностранного шпионажа

WSJ: Белый дом работает над поставкой Израилю оружия на сумму $1 млрд

Администрация Байдена работает над предложением о поставках Израилю нового вооружения на сумму более 1 миллиарда долларов, в том числе танковых боеприпасов на 700 миллионов долларов, тактических машин на 500 миллионов долларов и минометных снарядов на 60 миллионов долларов для пополнения запасов, использованных во время войны с ХАМАС.

Война •   •  8179 просмотра
WSJ: Белый дом работает над поставкой Израилю оружия на сумму $1 млрд