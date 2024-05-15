15 мая: Международный день семьи, Всемирный день климата

Сегодня, 15 мая, все, кто ценят семейный уют и заботу о близких людях могут присоединиться к празднованию Международного дня семьи, пишет УНН.

Событие было основано Организацией Объединенных Наций в 1993 году, который до того был провозглашен Годом семьи.

Семья является той ячейкой общества, в которой формируется личность каждого человека, а также сохраняется традиция преемственности поколений. В разных странах или национальных сообществах семьи могут иметь разные формы, которые выражают многообразие индивидуальных предпочтений и социальных условий.

Институт семьи прошел длительный путь трансформации от первобытного общества до наших дней, а динамичное развитие общества периодически вносит коррективы в восприятие некоторыми людьми традиционных семейных ценностей.

Считается, что, уделяя внимание работе, детям, домашним делам, своим хобби, интернету, телевизору, супруги наедине в сутки проводят всего лишь четыре минуты.

Защитники экологии и все, кому не безразлична судьба нашей планеты, сегодня могут присоединиться к Всемирному дню климата.

Сохранение климата - одна из глобальных проблем, которые сегодня стоят перед человечеством. К числу основных проблем, которые ведут к необратимым климатическим изменениям на планете, относятся повышение концентрации парниковых газов в атмосфере.

Также сегодня можно присоединиться к празднованию Дня соломенной шляпы.

Считается, что это событие было основано в 20-х годах прошлого века в США, когда там соломенные шляпы на время стали особенно популярными.

Свою историю соломенные шляпы имеют и в Украине. Изготавливали их из пшеничной или ржаной соломы или из камыша, потому что эти материалы лучше защищают от солнечных лучей. Носили такие шляпы преимущественно мужчины.

Женщины сегодня могут присоединиться ко Дню нейлонового чулка. Именно 15 мая 1940 в США впервые в свободную продажу поступили чулки из синтетического материала, который был представлен на торговой ярмарке в Нью-Йорке за год до того.

Только за первые три дня продаж компания-производитель продала более четырех миллионов пар нейлоновых чулок.

Во многих странах сегодня проходят мероприятия посвященные Международному дню распространения информации о болезни Хантингтона.

Болезнь Хантингтона - это смертельное генетическое заболевание, характеризующееся прогрессирующим разрушением нервных клеток головного мозга. Она сочетает в себе симптомы таких расстройств, как болезнь Паркинсона, шизофрения и болезнь Альцгеймера, существенно влияя на физические, умственные и эмоциональные способности человека.

Каждый ребенок родителей, больных болезнью Хантингтона, имеет 50% шанс унаследовать болезнь, которая также может проявляться в ювениальной форме, если симптомы появляются в возрасте до 20 лет.

Также 15 мая - это Международный день распространения информации о мукополисахаридозе.

Мукополисахаридоз относится к группе наследственных заболеваний, которые возникают вследствие отсутствия или неправильной работы ферментов, необходимых для расщепления сложных сахаров, называемых гликозаминогликанами. Затем эти сахара накапливаются в клетках организма, что приводит к широкому спектру симптомов и осложнений со здоровьем.

По церковному календарю сегодня день памяти Пахомия Великого.

Несмотря на то, что Пахомий родился в языческой семье, он с юных лет решил посвятить свою жизнь служению Господу.

Пахомий был проводником и богословом, за собственные средства построил монастырь.

Именины сегодня празднуют Пахом, Дмитрий, Анастасия.