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15 травня: Міжнародний день сім’ї, Всесвітній день клімату

15 травня: Міжнародний день сім’ї, Всесвітній день клімату

Київ • УНН

 • 144148 перегляди

Інститут сім’ї пройшов тривалий шлях трансформації від первісного суспільства до наших днів, а динамічний розвиток суспільства періодично вносить корективи в сприйняття деякими людьми традиційних сімейних цінностей.

Сьогодні, 15 травня, усі, хто цінують родинний затишок та турботу про близьких людей можуть долучитися до святкування Міжнародного дня сім’ї, пише УНН.

Подія була започаткована Організацією Об’єднаних Націй у 1993 році, який до того був проголошений Роком сім’ї.

Сім’я є тим осередком суспільства, у якому формується особистість кожної людини, а також зберігається традиція спадкоємності поколінь. В різних країнах чи національних спільнотах сім’ї можуть мати різні форми, які виражають різноманіття індивідуальних вподобань і соціальних умов.

Інститут сім’ї пройшов тривалий шлях трансформації від первісного суспільства до наших днів, а динамічний розвиток суспільства періодично вносить корективи в сприйняття деякими людьми традиційних сімейних цінностей.

Вважається, що, приділяючи увагу роботі, дітям, домашнім справам, своїм хобі, інтернету, телевізору, подружжя наодинці на добу проводить всього лише чотири хвилини.

Захисники екології та всі, кому не байдужа доля нашої планети, сьогодні можуть долучитися до Всесвітнього дня клімату.

Збереження клімату - одна з глобальних проблем, які сьогодні стоять перед людством. До числа основних проблем, які ведуть до необоротних кліматичних змін на планеті, відносяться підвищення концентрації парникових газів в атмосфері.

Також сьогодні можна долучитися до святкування Дня солом’яного капелюха.

Вважається, що ця подія була започаткована у 20-х роках минулого століття у США, коли там солом’яні капелюхи на певний час стали особливо популярними.

Свою історію солом’яні капелюхи мають і в Україні. Виготовляли їх з пшеничної або житньої соломи чи з очерету, тому що ці матеріали якнайкраще захищають від сонячних променів. Носили такі капелюхи переважно чоловіки.

Жінки сьогодні можуть долучитися до Дня нейлонової панчохи. Саме 15 травня 1940 у США вперше у вільний продаж поступили панчохи з синтетичного матеріалу, який був представлений на торговельній ярмарці у Нью-Йорку за рік до того.

Лише за перші три дні продажу компанія-виробник продала більше чотирьох мільйонів пар нейлонових панчох.

У багатьох країнах сьогодні відбуваються заходи присвячені Міжнародному дню поширення інформації про хворобу Гантінгтона.

Хвороба Гантінгтона – це смертельне генетичне захворювання, що характеризується прогресуючим руйнуванням нервових клітин головного мозку. Вона поєднує в собі симптоми таких розладів, як хвороба Паркінсона, шизофренія та хвороба Альцгеймера, суттєво впливаючи на фізичні, розумові та емоційні здібності людини.

Кожна дитина батьків, хворих на хворобу Гантінгтона, має 50% шанс успадкувати хворобу, яка також може проявлятися в ювеніальній формі, якщо симптоми з’являються у віці до 20 років.

Також 15 травня – це Міжнародний день поширення інформації про мукополісахаридоз.

Мукополісахаридоз відноситься до групи спадкових захворювань, які виникають внаслідок відсутності або неправильної роботи ферментів, необхідних для розщеплення складних цукрів, які називаються глікозаміногліканами. Потім ці цукру накопичуються в клітинах організму, що призводить до широкого спектру симптомів і ускладнень зі здоров’ям.

За церковним календарем сьогодні день пам’яті Пахомія Великого.

Попри те, що Пахомій народився у язичницькій родині, він з юних років вирішив присвятити своє життя служінню Господу.

Пахомій був провідником та богословом, за власні кошти збудував монастир.

Іменини сьогодні святкують Пахом, Дмитро, Анастасія.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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