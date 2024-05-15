Франция и Нидерланды предлагают ЕС вводить санкции против любого финансового учреждения, которое помогает российским военным оплачивать товары или технологии. Об этом с ссылкой на текст предложения пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Согласно предложению, любому участнику ЕС может быть запрещено вести бизнес с любым финансовым учреждением в мире, которое, по мнению ЕС, прямо или косвенно помогает российским военным получать запрещенные товары и технологии двойного назначения.

Ожидается, что послы ЕС должны обсудить предложение 15 мая в рамках 14-го пакета санкций против России. Евросоюз ожидает, что новый пакет будет готов в июне.

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Как пишет, Reuters, такой запрет может стать "мощным стимулом" для финансовых учреждений на Ближнем Востоке, в Турции или даже в Китае не участвовать в сделках по поставке в Россию товаров двойного назначения, находящихся под санкциями ЕС.

К тому же в ЕС ожидают, что Еврокомиссия, скорее всего, будет координировать любые подобные санкции с США, что сделает этот инструмент еще более мощным.

В то же время против этой Венгрии, вероятно, будут против Венгрия и Германия. В издании отметили, что Будапешт всегда имел теплые отношения с Москвой, а Берлин, вероятно, не хочет ставить под угрозу тесные деловые связи с Китаем.

Напомним

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