В ЄС пропонують санкції проти будь-якої фінустанови у світі, яка допомагає рф - Reuters
Київ • УНН
Франція і Нідерланди пропонують ЄС накласти санкції на будь-яку фінансову установу в усьому світі, яка допомагає російським військовим отримувати заборонені товари або технології подвійного призначення.
Франція та Нідерланди пропонують ЄС вводити санкції проти будь-якої фінансової установи, яка допомагає російським військовим оплачувати товари або технології. Про це з посиланням на текст пропозиції пише Reuters, передає УНН.
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Згідно з пропозицією, будь-якому учаснику ЄС може бути заборонено вести бізнес із будь-якою фінансовою установою у світі, яка, на думку ЄС, прямо чи опосередковано допомагає російським військовим отримувати заборонені товари та технології подвійного призначення.
Очікується, що посли ЄС повинні обговорити пропозицію 15 травня в рамках 14-го пакету санкцій проти росії. Євросоюз очікує, що новий пакет буде готовий у червні.
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Як пише, Reuters, така заборона може стати "потужним стимулом" для фінансових установ на Близькому Сході, в Туреччині чи навіть у Китаї не брати участь в угодах з постачання до Росії товарів подвійного призначення, що перебувають під санкціями ЄС.
До того ж в ЄС очікують, що Єврокомісія, найімовірніше, координуватиме будь-які подібні санкції зі США, що зробить цей інструмент ще більш потужним.
Водночас проти цієї Угорщини, ймовірно, будуть проти Угорщина та Німеччина. У виданні зауважили, що Будапешт завжди мав теплі відносини з москвою, а Берлін, ймовірно, не хоче ставити під загрозу тісні ділові зв’язки з Китаєм.
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