В российских тюрьмах находится почти 1700 гражданских украинцев - омбудсмен

Верифицировано, что в местах несвободы рф находятся почти 1700 гражданских. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Детали

По словам Лубинца, в стенах Офиса Омбудсмана состоялось заседание рабочей группы по вопросам защиты прав и свобод гражданских лиц. К нему присоединились представители Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Офиса Генерального прокурора и других государственных органов и общественных организаций.

Представитель омбудсмена по правам человека в системе сектора безопасности и обороны Александр Кононенко охарактеризовал блоки и подгруппы Рабочей группы. Он призвал ее членов к эффективному сотрудничеству.