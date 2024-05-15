У російських в'язницях перебуває майже 1700 цивільних українців - омбудсмен
Київ • УНН
За даними Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, майже 1700 цивільних осіб утримуються в російських місцях несвободи, причому близько 900 з них підтверджені МКЧХ, а близько 14 000 цивільних осіб офіційно вважаються зниклими безвісти.
Верифіковано, що в місцях несвободи рф перебувають майже 1700 цивільних. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.
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За словами Лубінця, у стінах Офісу Омбудсмана відбулося засідання робочої групи з питань захисту прав і свобод цивільних осіб. До нього долучилися представники Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Офісу Генерального прокурора та інших державних органів та громадських організацій.
Представник омбудсмена з прав людини в системі сектору безпеки й оборони Олександр Кононенко охарактеризував блоки і підгрупи Робочої групи. Він закликав її членів до ефективної співпраці.
.... за офіційними даними в місцях несвободи РФ перебувають майже 1700 цивільних осіб, з них майже 900 – підтверджено МКЧХ. Однак, в статусі безвісти зниклих офіційно зафіксовано близько 14000 цивільних осіб