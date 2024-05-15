Воздушная тревога в Запорожье уже прозвучала более 400 раз

На Запорожье воздушная тревога с начала полномасштабного вторжения рф раздавалась более 400 раз. Об этом сообщил председатель ОВА Иван Федоров, передает УНН.

"Более 4000 тревог было объявлено на Запорожье с начала полномасштабного вторжения", - написал Федоров в Telegram.

По его словам, совокупная продолжительность времени объявленной ракетной опасности составила 160 суток.

Дополнение

За прошедшие сутки, 14 мая, россияне нанесли 268 ударов по территории шести населенных пунктов Запорожской области. В результате обстрелов погибших и раненых нет.

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