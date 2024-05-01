В Запорожской области согласовали строительство первых 5 подземных школ

Первые 5 подземных школ построят в Запорожской области. Министерство образования и науки Украины согласовало первые проекты по обустройству подземных школ. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

По словам главы ОВА, общая сумма субвенции от государства на строительство подземных школ - до 500 миллионов гривен

Первые 3 школы планируют обустроить в Запорожье, 2 - в Запорожском районе. Они станут образовательной платформой для детей сразу нескольких районов областного центра и нескольких населенных пунктов области.

На этой неделе ОВА объявляет первые тендеры на строительство, добавил Федоров.

Наша цель - предоставить возможность всем детям, которые этого хотят, вернуться к обучению офлайн. Всего в перспективе - 10 подземных школ - заявил Федоров.

Напомним

В Запорожской области планируют построить не менее 10 укрытий для учеников, "подземных школ", где сможет учиться около тысячи детей в смену.

За сутки россияне почти 400 раз обстреляли Запорожскую область - ОВА