За сутки россияне почти 400 раз обстреляли Запорожскую область - ОВА

За прошедшие сутки, 30 апреля, российские войска 383 раза ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 6 населенных пунктов. Об этом заявил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Федоров рассказал, что оккупанты били по региону из авиации, артиллерии и РСЗО. В частности:

Враг нанес авиационные удары по Роботино и Малой Токмачке.

136 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку.



13 обстрелов РСЗО накрыли Малую Токмачку и Роботино.



232 артобстрела нанесены по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Малой Токмачки, Роботино, Левадного и Малиновки.



Поступило 7 сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали - подытожил Федоров.

50 населенных пунктов Запорожской области более полутора лет находятся без света - Федоров