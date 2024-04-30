50 населенных пунктов Запорожской области более полутора лет находятся без света - Федоров

Около 3,5 тысячи абонентов Запорожской области не имеют возможности подключиться к электрической сети из-за постоянных обстрелов врага. Об этом в эфире телемарафона рассказал председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

За последние сутки враг совершил более 250 ударов по Запорожской области, разрушив очередные несколько десятков частных домов.

Враг в основном обстреливает наши населенные пункты артиллерийскими снарядами. На втором месте стоят БПЛА, которыми он также обстреливает наши населенные пункты, в основном это чисто гражданская инфраструктура. 50 населенных пунктов более полутора лет находятся полностью без света - это 3,5 тысячи абонентов, которые не имеют возможности использовать электричество - сказал Федоров.

Он отметил, что сейчас нет возможности восстановить электричество в обесточенных населенных пунктах, так как они находятся под постоянными обстрелами врага.

Напомним,

За прошедшие сутки российские военнослужащие нанесли 254 удара по территории 7 населенных пунктов Запорожской области. В результате обстрелов погибших и травмированных нет.

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