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50 населених пунктів Запорізької області понад півтора року перебувають без світла - Федоров

50 населених пунктів Запорізької області понад півтора року перебувають без світла - Федоров

Київ • УНН

 • 20614 перегляди

Близько 3,5 тисяч абонентів у 50 населених пунктах Запорізької області вже понад півтора року залишаються без світла через постійні ворожі обстріли.

Близько 3,5 тисячі абонентів Запорізької області не мають можливості підключитися до електричної мережі через постійні обстріли ворога. Про це в ефірі телемарафону розповів голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

За останню добу ворог здійснив понад 250 ударів по Запорізькій області, зруйнувавши чергові декілька десятків приватних будинків.

Ворог здебільшого обстрілює наші населені пункти артилерійськими снарядами. На другому місці стоять БПЛА, якими він також обстрілює наші населені пункти, переважно це суто цивільна інфраструктура. 50 населених пунктів понад півтора року перебувають повністю без світла – це 3,5 тисячі абонентів, які не мають можливості використовувати електрику

- сказав Федоров.

Він зазначив, що наразі немає можливості відновити електрику в знеструмлених населених пунктах, через те, що вони знаходяться під постійними обстрілами ворога.

Нагадаємо

Упродовж минулої доби російські військовослужбовці завдали 254 удари по території 7 населених пунктів Запорізької області. Внаслідок обстрілів загиблих та травмованих немає.

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