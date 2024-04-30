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"Створює серйозні ризики для ядерної безпеки": G7 засудила російську мілітаризацію Запорізької АЕС

"Створює серйозні ризики для ядерної безпеки": G7 засудила російську мілітаризацію Запорізької АЕС

Київ • УНН

 • 19487 перегляди

Країни G7 засуджують захоплення та мілітаризацію росією Запорізької атомної електростанції в Україні, що створює серйозні ризики для ядерної безпеки та має наслідки для всього міжнародного співтовариства.

Країни G7 засуджують російські захоплення контролю та мілітаризацію української Запорізької АЕС, що створює серйозні ризики ядерній безпеці. Про це ідеться у підсумковому комюніке міністерської зустрічі "Групи семи" щодо клімату, енергетики та навколишнього середовища у Венарії, пише УНН.

Ми засуджуємо захоплення контролю, що триває, та мілітаризацію росією української Запорізької АЕС, що створює серйозні ризики для ядерної безпеки та безпеки, що має наслідки для ширшої міжнародної спільноти

- ідеться у заяві.

Міністри G7 також "підтвердили відданість лідерів "Групи семи" зменшити залежність від російських товарів, пов'язаних з цивільною ядерною галуззю, включаючи просування диверсифікованого ланцюжка постачання палива, вільного від російського впливу, та надання допомоги країнам, які прагнуть диверсифікувати свої постачання". "Ми відзначаємо зусилля країн, що експлуатують реактори російського виробництва, спрямовані на досягнення прогресу в забезпеченні контрактів на альтернативне ядерне паливо та зниження залежності, пов'язаної із запасними частинами, компонентами та послугами", - сказано у заяві.

Також міністри країн "Групи семи" наголосили на "важливості для всіх країн та їхніх народів дотримання найвищих стандартів безпеки, гарантій та нерозповсюдження, особливо в міру того, як усе більше країн використовують атомну енергетику як частину свого енергетичного комплексу". "Ми наголошуємо на важливій ролі Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) у цьому контексті", - вказано у заяві.

МАГАТЕ запропонує Україні та Росії перевірити технічний стан Запорізької АЕС16.04.24, 01:51 • 24109 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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