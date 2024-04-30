"Создает серьезные риски для ядерной безопасности": G7 осудила российскую милитаризацию Запорожской АЭС

Страны G7 осуждают российские захват контроля и милитаризацию украинской Запорожской АЭС, что создает серьезные риски ядерной безопасности. Об этом говорится в итоговом коммюнике министерской встречи "Группы семи" по климату, энергетике и окружающей среде в Венарии, пишет УНН.

Мы осуждаем продолжающийся захват контроля и милитаризацию россией украинской Запорожской АЭС, что создает серьезные риски для ядерной безопасности и безопасности, что имеет последствия для более широкого международного сообщества - говорится в заявлении.

Министры G7 также "подтвердили приверженность лидеров "Группы семи" уменьшить зависимость от российских товаров, связанных с гражданской ядерной отраслью, включая продвижение диверсифицированной цепочки поставок топлива, свободного от российского влияния, и оказание помощи странам, которые стремятся диверсифицировать свои поставки". "Мы отмечаем усилия стран, эксплуатирующих реакторы российского производства, направленные на достижение прогресса в обеспечении контрактов на альтернативное ядерное топливо и снижение зависимости, связанной с запасными частями, компонентами и услугами", - говорится в заявлении.

Также министры стран "Группы семи" отметили "важность для всех стран и их народов соблюдения самых высоких стандартов безопасности, гарантий и нераспространения, особенно по мере того, как все больше стран используют атомную энергетику как часть своего энергетического комплекса". "Мы подчеркиваем важную роль Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в этом отношении", - указано в заявлении.

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