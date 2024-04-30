Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение
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Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА
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Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
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"Создает серьезные риски для ядерной безопасности": G7 осудила российскую милитаризацию Запорожской АЭС
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"В крайне тяжелом состоянии": в Одесской ОГА рассказали о состоянии девочки, пострадавшей в результате вчерашней атаки рф
Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадениеЭксклюзив
Правительство обязало Приватбанк уплатить в бюджет рекордную сумму дивидендов
Пытали гражданских на Киевщине: сообщено о подозрении четырем российским военным из бурятии
Госдолг Украины приблизился к 6 трлн грн
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Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ
"Создает серьезные риски для ядерной безопасности": G7 осудила российскую милитаризацию Запорожской АЭС
Страны G7 осуждают захват и милитаризацию россией Запорожской атомной электростанции в Украине, что создает серьезные риски для ядерной безопасности и имеет последствия для всего международного сообщества.
Компании из Литвы в обход санкций доставили в рф товаров для производства оружия на 130 миллионов евро - СМИ
Литовские компании экспортировали в россию товары двойного назначения на сумму не менее 130 миллионов евро в период с марта 2022 года по август 2023 года.
рф держит десятки тысяч военных у границы с Украиной: в ГПСУ уверяют, что этих сил недостаточно для повторного вторжения
россия держит несколько десятков тысяч военных у границы с Украиной по направлению Сумщины, Черниговщины и Харьковщины, но этих сил недостаточно для широкомасштабного вторжения в Украину.
"В крайне тяжелом состоянии": в Одесской ОГА рассказали о состоянии девочки, пострадавшей в результате вчерашней атаки рф
Четырехлетняя девочка в крайне тяжелом состоянии после российского ракетного удара по Одессе.
Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение
Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение.
Правительство обязало Приватбанк уплатить в бюджет рекордную сумму дивидендов
Кабинет Министров Украины одобрил направление 80% чистой прибыли ПриватБанка за 2023 год на выплату дивидендов в государственный бюджет, что является рекордной суммой.
Пытали гражданских на Киевщине: сообщено о подозрении четырем российским военным из бурятии
Четырем российским военнослужащим из бурятии сообщено о подозрении за пытки гражданских в Киевской области во время временной оккупации Бучанского района.
Госдолг Украины приблизился к 6 трлн грн
Государственный и гарантированный государством долг Украины на начало апреля достиг $151 млрд, увеличившись на 5,1% в долларовом эквиваленте и на 7,9% в гривневом эквиваленте по сравнению с предыдущим месяцем.
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На строительной площадке между станциями метро "Демеевская" и "Лыбедская" в Киеве начался демонтаж железобетонных тюбингов.
Суд снял электронный браслет с митрополита УПЦ МП Павла
Суд снял электронный браслет с митрополита УПЦ МП Павла, которого ранее обвинили в нарушении равноправия и оправдании вооруженной агрессии россии против Украины.