МАГАТЭ предложит Украине и России проверить техническое состояние Запорожской АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) намерено предложить Украине и России провести оценку технического состояния Запорожской АЭС в 2024 году. Об этом сообщил председатель МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он также рассказал о планах вновь посетить Россию и Украину, передает УНН.

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По словам Гросси, Запорожская АЭС не функционирует уже два года. Такую ситуацию он назвал беспрецедентной.

Мы считаем, что нужно провести ряд проверок безопасности. У нас есть множество механических частей, насосов, трубопроводов, топливо, которое надо проверить сказал глава МАГАТЭ журналистам после заседания Совета безопасности ООН.

На вопрос о том, планирует ли он обсуждать этот вопрос с Украиной и Россией, Рафаэль Гросси утвердительно ответил.

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